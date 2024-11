Bild am Sonntag et Auto Bild décernent leurs Volants d'Or 2024

Les lecteurs du tabloïd allemand Bild am Sonntag (la plus grosse diffusion dominicale en Allemagne) et des 20 éditions européennes d' Auto Bild (le magazine spécialisé automobile le plus diffusé dans le monde) du groupe de presse Axel Springer ont décerné leurs(Golden Steering Wheel 2024).L'élection du Volant d'Or 2024 (Das Goldene Lenkrad 2024) vise à récompenser les voitures les plus méritantes de l'année dans quatorze catégories après des essais approfondis.Pour assurer une victoire au « Volant d'or », les lecteurs d'Auto Bild et de Bild am Sonntag sont déterminants. Les lecteurs votent sur les voitures et choisissent leurs trois favorites dans chaque catégorie pour la finale.Lors de la première phase de l'élection, les lecteurs, originaires de 20 pays, votent pour les véhicules qu'ils préfèrent dans les sept principales catégories (petites, compactes , moyennes, supérieures, luxe, sportives, Van et familiales).Les 21 voitures réparties en sept catégories (trois finalistes dans chacune des sept catégories de véhicules) ayant obtenu le plus de votes ont été testées par les membres du jury sur le circuit Dekra Lausitzring en Allemagne.Un jury composé d'experts, de techniciens, de rédacteurs en chef et de célébrités teste les voitures sélectionnées sur le circuit de Lausitzring. Les experts ont évalué des critères tels que la tenue de route, la visibilité et l'habitabilité.Les critères pris en compte concernent le comportement routier, le prix , les coûts supplémentaires, les équipements de série, le confort, la qualité et les garanties.Les résultats sont publiés dans les numéros 46/2024 d'Auto Bild et 45/2024 de Bild am Sonntag. dans les numéros de 'Auto Bild' et de 'bild am Sonntag'.Le prix Volants d'Or / Golden Steering Wheel est décerné depuis 1976 par la maison d'édition Axel Springer Bild am Sonntag (à partir de 2009 en coopération avec Auto Bild).Les véhicules sont jugés sur de multiples critères comme le design, la conception, le confort, la tenue de route, la sécurité, la qualité ou encore le respect de l' environnement Les trophées des Volants d'Or sont considérés comme l'un des prix les plus prestigieux du secteur automobile en Allemagne.Catégorie des petites voitures: Mini Cooper Catégorie des voitures compactes: Volkswagen Golf Catégorie des voitures moyennes: Skoda Octavia Combi RSCatégorie des voitures supérieures : BMW Série 5 TouringCatégorie des voitures de luxe: Porsche Taycan Turbo GTCatégorie des sportives: Porsche 911 Carrera GTSCatégorie des Vans / voitures familiales: Peugeot E-5008 Catégorie de la voiture la plus belle: Aston Martin VantageCatégorie de la meilleure voiture d'occasion Catégorie de la meilleure voiture de moins de 50 000 euros (rapport qualité-prix): Opel GrandlandCatégorie de la meilleure voiture de moins de 40 000 euros (rapport qualité-prix): Kia EV3Catégorie de la meilleure voiture de moins de 25 000 euros (rapport qualité-prix):: Citroën ë-C3 / Citroën C3 Catégorie de la voiture la plus cool: Tesla CybertruckCatégorie de la meilleure innovation: Mercedes Drive Pilot