La sécurité, la fiabilité et la durabilité au cœur des priorités des conducteurs

Sonatus, un des éditeurs de logiciels automobiles spécialisés la transition vers les véhicules définis par logiciel (SDV), publie les résultats de son étude sur les attentes des conducteurs sur le marché de la voiture connectée L'enquête a été menée auprès de 2 033 automobilistes en France et en Allemagne pour découvrir les perspectives d'avenir des expériences de conduite, en mettant l'accent sur l'IA, la sécurité, les mises à jour en temps réel et la personnalisation.Les résultats montrent que. Ce changement fait évoluer l'industrie automobile vers un avenir dominé par la technologie et, en particulier, par les(SDV). Dans cette configuration, les véhicules ont une infrastructure dynamique et peuvent recevoir des mises à jour logicielles continues pour améliorer les performances, la sécurité et la durabilité.L'IA est de plus en plus acceptée, en particulier par les jeunes conducteurs : Avec 62 % des Français et 67 % des Allemands interrogés qui expriment une opinion positive sur, l'intelligence artificielle est en train de devenir une caractéristique recherchée. Les jeunes conducteurs (âgés de 20 à 29 ans) sont particulièrement enthousiastes (71 % en France comme en Allemagne).Laest la priorité absolue : 44 % des conducteurs français et 36 % des conducteurs allemands attendent des technologies automobiles qu'elles améliorent la sécurité routière. La sécurité joue également un rôle crucial dans la volonté des conducteurs de partager les données de leur véhicule, avec 56 % des Français et 54 % des Allemands déclarant qu'ils accepteraient de partager ces données si cela permettait d'améliorer la sécurité routière LaL'étude souligne l'intérêt pour les voitures qui permettent aux conducteurs d'améliorer constamment leurs performances et de les rendre plus conformes et durables (41 % des Français et 47 % des Allemands). Les conducteurs se déclarent plus disposés à investir dans des mises à jour en temps réel des systèmes d' aide à la conduite (89 % des Français et 87 % des Allemands ont placé ce choix dans leur top 3) et dans la correction de bugs logiciels (73 % des Français et 79 % des Allemands ont placé ce choix dans leur top 3), ce qui reflète une forte demande pour des technologies qui améliorent la sécurité, le confort et la fiabilité des systèmes.Durabilité et utilisation à long terme des véhicules : 24 % des Français et 32 % des Allemands considèrent lacomme un facteur clé dans l'adoption des voitures connectées , juste après la sécurité routière. Notamment, 79 % des conducteurs français et 88 % des Allemands ont déclaré que le fait de disposer d'une voiture connectée les encouragerait à conserver le véhicule plus longtemps. Cela confirme la tendance plus générale liée à la possibilité de prolonger la durabilité grâce à l'optimisation logicielle.L'efficacité énergétique est la première attente des conducteurs français en matière d'intégration de l'IA dans les voitures, à égalité avec la sécurité routière (29 %), tandis que les Allemands la placent en troisième position (18 %) derrière la sécurité routière (32 %) et les fonctions de conduite automatisée (27 %).Les résultats de l'étude Sonatus montrent que les conducteurs français et allemands ont des attentes plus élevées que jamais vis-à-vis de leur voiture. À l'instar des smartphones qui, de simples appareils, sont devenus des outils indispensables et adaptables, les conducteurs souhaitent que leur véhicule suive la même voie, en s'améliorant au fil du temps et en offrant de nouvelles fonctionnalités après leur sortie de la concession automobile.Jeffrey Chou, PDG de Sonatus, explique : « Les conducteurs veulent plus qu'un simple moyen de transport fiable : ils veulent des véhicules qui évoluent et s'adaptent à leurs préférences. Qu'il s'agisse de fonctions de sécurité améliorées, d'automatisation pilotée par l'IA ou de facilité de mise à jour, les SDV offrent la flexibilité nécessaire pour suivre l'évolution des besoins des conducteurs. Les constructeurs automobiles qui adoptent cette évolution seront mieux positionnés pour répondre aux exigences de l'avenir de la mobilité. »: Sonatus « Étude 2024 sur les attentes des conducteurs ».: Cette enquête a été réalisée par Opinea en septembre 2024 par l'intermédiaire de son Access Panel en ligne. Elle est basée sur des entretiens en ligne et un échantillon de 1013 automobilistes en France et 1020 en Allemagne, représentatif de la population nationale de chaque pays (sexe, âge, région), selon la méthode des quotas. L'enquête a interrogé des femmes et des hommes âgés de 20 à 70 ans, appartenant à la catégorie sociale supérieure et conduisant un véhicule relativement récent (moins de 10 ans).