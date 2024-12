Sept Français sur 10 jugent le montant du bonus écologique pour passer à la voiture électrique insuffisant

Le2025 pour l' achat d'uneest entré en vigueur le 2 décembre 2024, diminuant de 4 000 à 2 000 euros (7 000 à 4 000 euros maximum sous condition de ressources).Les résultats du baromètre Aramisauto x OpinionWay, publié fin septembre 2024, montrent la perception des aides en faveur de l'électrique par les Français :- Seul 1 Français sur 10 serait prêt à acheter un modèle à batterie en cas de nouvel achat (10%)- 7 Français sur 10 jugent que le montant des aides est insuffisant pour passer à l'électrique (71%, et 75% chez les ménages modestes).- Plus de 6 Français sur 10 confirme que le leasing social ne suffirait pas à les convaincre à passer à l'électrique (67%, et 63% chez les ménages modestes).- 8 Français sur 10 considèrent que les subventions publiques ne devraient pas concerner uniquement l'achat de voitures électriques (78%).- La lourdeur administrative pèse dans la balance : 69% des Français se sentent perdus dans la multiplicité des aides proposées et 67% trouvent que les démarches à effectuer sont trop complexes.Pour la troisième année consécutive, le baromètre Aramisauto - Opinionway se consacre à évaluer l'opinion des Français, partagés entre les défis de la transition énergétique et les contraintes liées à leur pouvoir d'achat.Quelles mesures ont-ils prises en matière d' automobile pour préserver leur pouvoir d'achat ?Comment vivent-ils la transition au tout-électrique ?Quelles sont leurs pratiques et leurs intentions d'achat ?Dans un contexte automobile (marché en repli, recul de l'électrique…), économique et politique complexe, 3 Français sur 4 ont pris des mesures pour leur pouvoir d'achat- Le budget mensuel moyen des Français pour l'automobile est de 360 euros. Mais 27% des Français ne peuvent y consacrer plus de 100 euros. Pour les ménages modestes, le budget est de 292 euros.- 3 Français sur 4 perçoivent la voiture comme un luxe nécessaire et ont donc adopté des mesures pour rendre compatible leur pouvoir d'achat et leur besoin automobile , parmi lesquelles :42% ont réduit leurs trajets non-essentielsSeulement 32% ont continué à faire entretenir leur voiture tous les ans afin de s'épargner des pannes et des dépenses supplémentaires15% ont même décalé les réparations et entretiens non urgents, et 14% ont fait des réparations eux-mêmes.- Interrogés sur leurs projets d' achat automobile 74% des Français sont prêts à acheter une voiture d'occasion 62% comptent solliciter les aides de l'Etat53% comptent solliciter un crédit auprès de leur banque10% des Français sont prêts à opter pour une voiture électrique- Interrogés sur la menace des véhicules chinois en France :73% des Français jugent les véhicules chinois compétitifs, mais 79% les voient comme une menace pour les constructeurs français et 81% pensent qu'ils devraient être mieux régulés.Alors que l'inflation ralentit, et que le prix des véhicules est depuis plusieurs trimestres orienté à la baisse, les Français demeurent préoccupés par la baisse de leur pouvoir d'achat, particulièrement en ce qui concerne l'automobile. 3 Français sur 4 (75%) estiment que la voiture est devenue un luxe nécessaire. S'ils devaient acheter un nouveau véhicule, les conducteurs déclarent en moyenne qu'ils pourraient y consacrer 360 euros par mois. Cette moyenne masque cependant des disparités importantes en termes de moyens : 27% ne pourraient pas dépenser plus de 100 euros, soit plus d'1 Français sur 4. Chez les ménages modestes, le budget moyen mensuel est de 292 euros.Pour préserver leur pouvoir d'achat, 3 Français sur 4 (75%) ont pris des mesures en matière d'automobile. 42% utilisent moins souvent leur voiture. Si 32% ont continué à faire entretenir leur voiture tous les ans afin de s'épargner des pannes et des dépenses supplémentaires, 15% ont même décalé les réparations et entretiens non urgents et 14% ont fait des réparations eux-mêmes.Plus de 1 Français sur 10 (11%) ont changé de voiture pour un modèle plus économique.L' achat d'un véhicule d'occasion est la stratégie la plus évoquée pour les projets automobiles (74%).Dans un contexte de ralentissement du marché de l'électrique neuf et de débats réguliers autour de l'interdiction de vente de véhicules thermiques en Europe en 2035, le passage au tout-électrique est loin d'être plébiscité : seul 1 Français sur 10 serait prêt à acheter un modèle à batterie en cas de nouvel achat (10%). Les motorisations diesel (24%) et essence (23%) restent en tête avec 47% des intentions d'achat contre 43% pour une motorisation hybride ou électrique dont 21% pour les motorisations hybrides rechargeables.Chez les ménages modestes, les intentions d'achat sont plus élevées pour les voitures thermiques (64%). En vogue sur le marché de l' occasion , notamment en raison de son prix à la pompe plus avantageux que celui de l'essence, le diesel progresse recueille 32% des intentions d'achat, tandis que l'essence se contente de 24% et l'électrique de 10%.Les subventions en faveur de la voiture électrique sont contestées : près de 8 Français sur 10 (78%) considèrent qu'elles ne devraient pas concerner uniquement l' achat de voitures électriques. La lourdeur administrative pèse également dans la balance : 69% se sentent perdus dans la multiplicité des aides disponibles et 67% trouvent que les démarches à effectuer sont trop complexes.Malgré la mise en place de taxes douanières sur l'importation de véhicules produits en Chine dans l'Union Européenne effective le 30 octobre, 8 Français sur 10 (81%) déclarent que les voitures de marques chinoises doivent être mieux régulées par l'Union Européenne. Une proportion similaire estime qu'elles constituent un danger pour les constructeurs français (79%).Pourtant, plus de 7 Français sur 10 (73%) indiquent que les voitures chinoises sont très compétitives économiquement, et 68% qu'elles permettent de s'équiper dans une gamme supérieure pour le même prix. Celles-ci représenteraient une solution économique pour passer au véhicule électrique aux yeux de plus de la moitié des Français (54%).: Baromètre annuel Aramisauto - Opinionway « Les stratégies anti-crises des Français en matière d'automobile » publié fin septembre 2024Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 2013 automobilistes possédant au moins une voiture qu'ils conduisent au moins une fois par semaine, issu d'un échantillon de 2415 personnes représentatif de la population française des employés et ouvriers âgés de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées par questionnaire autoadministré sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview) du 26 au 30 août 2024.