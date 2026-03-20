L'assurance
n'échappe pas à la comparaison avec les standards numériques actuels. Selon une étude OpinionWay pour Adyen (plateforme technologique financière pour les grandes entreprises), plus de 4 Français sur 10 estiment aujourd'hui que les services digitaux proposés par leur assureur sont moins modernes que ceux de leur banque ou des sites d'e-commerce qu'ils utilisent au quotidien. L'assurance "à la demande" séduit les jeunes assurés
Les solutions permettant de gérer son assurance de manière totalement autonome suscitent un intérêt croissant chez les jeunes assurés. 59% des répondants se disent intéressés par une assurance activable à la demande depuis un smartphone. Cette appétence pour des services modulables et sans engagement est visible chez les jeunes : 69% des moins de 35 ans indiquent vouloir gérer leur assurance sur leur smartphone sans avoir à passer par un service client (mais également 45% chez les 35 ans et plus), et 65% sont attirés par une assurance “à la demande” (tout comme 57% de leurs aînés).
Au-delà de la simple digitalisation des services, les Français semblent également attirés par des modèles plus flexibles. 44% des répondants déclarent qu'ils préféreraient payer leur assurance par carte bancaire plutôt que par prélèvement automatique. Ce souci de la flexibilité est plus marqué chez les jeunes : 73% des 18-24 ans apprécieraient une assurance souple, avec un abonnement réglé en ligne au lieu d'un prélèvement automatique. C'est également le cas de 47% des 35-49 ans. Les 65 ans et plus sont nettement plus réservés (31% des 65 ans et plus). Les jeunes sont d'ailleurs 72% à apprécier l'idée qu'un assureur propose de payer avec Apple Pay, Google Pay ou PayPal. Cet avis
n'est partagé que par un tiers des 65 ans et plus.Remboursement instantané et paiements flexibles : les nouvelles attentes des jeunes assurés
L'étude OpinionWay pour Adyen (plateforme technologique financière pour les grandes entreprises) met en lumière l'importance croissante de la gestion des paiements et des remboursements dans la perception d'un assureur. La rapidité d'indemnisation apparaît comme un facteur déterminant : une majorité de Français se dit prête à envisager de changer d'assureur si cela permettait d'obtenir un remboursement immédiat après un sinistre. Ils souhaitent également davantage de contrôle sur les modalités de remboursement, avec la possibilité de choisir librement entre plusieurs moyens de paiement comme le virement, la carte bancaire ou les portefeuilles électroniques. Dans la même logique, une part croissante des assurés se montre prêts à partager certaines données bancaires de manière sécurisée si cela permet d'accélérer les remboursements ou de réduire le coût
de leur assurance.
Ces évolutions traduisent une transformation plus large : à l'image de la banque ou du commerce en ligne, le secteur de l'assurance entre dans une phase où la fluidité des paiements, la simplicité des parcours et la rapidité de service deviennent des critères déterminants dans le choix d'un assureur.Source
: Étude OpinionWay pour Adyen (la plateforme technologique financière pour les grandes entreprises)
Méthodologie de l'étude:
Étude OpinionWay pour Adyen réalisée auprès d'un échantillon de 1052 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. Les interviews ont été réalisées en ligne les 25 et 26 février 2026.
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