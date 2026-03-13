La question de la mobilité
est un sujet central des élections municipales.
Transports en commun, mobilité, usage de la voiture
...Les Français ont besoin de réponse.
EasyPark, spécialiste du stationnement, a réalisé une étude avec OpinionWay sur la volonté des Français en matière de mobilité
à l'approche des élections municipales. Les chiffres du « Sondage OpinionWay pour EasyPark »parlent d'eux même : 80% des Français souhaitent que la facilitation de la mobilité soit placé au premier plan des politiques municipales
. Les difficultés d'accessibilité pèsent sur la fréquentation des centres-villes
D'une manière générale, le coût
du carburant constitue l'un des premiers freins aux déplacements en voiture : plus de 6 Français sur 10 (64%) déclarent limiter la fréquence de leurs trajets en voiture pour cette raison. Mais ce n'est pas le seul obstacle. Quand il s'agit de se déplacer en ville, les difficultés d'accès sont presque autant mentionnées : 60% indiquent être dissuadés de fréquenter les commerces locaux à cause des difficultés à se rendre dans le centre-ville. Ce sentiment est particulièrement élevé chez les habitants des communes rurales (71%) et les 35-49 ans (71%).
En termes de déplacements urbains, les Français expriment un souhait clair de simplification des solutions de mobilité. Priorité est donnée à la facilitation des mobilités d'une manière générale : une très large majorité de Français (80%, dont 31% tout à fait) souhaite que leur municipalité accorde la priorité aux mesures qui facilitent les déplacements quotidiens.Les Français majoritairement opposés les mesures de régulation possibles
Les différentes mesures régulatoires évoquées divisent la population. Les différentes mesures régulatoires envisagés par les exécutifs municipaux sont loin de faire l'unanimité dans la la population: 53% des répondants y sont opposés quand près de la moitié des répondants trouvent que différencier les tarifs de stationnement (en fonction de la taille ou des émissions polluantes
des véhicules) est une mesure essentielle pour réguler le trafic automobile
dans les villes (46%). A ce sujet, les réfractaires les plus fermes (pas du tout d'accord
) sont plus nombreux (24%) que les défenseurs les plus fermes (tout à fait d'accord, 14%). Pour répondre aux enjeux environnementaux tout en maintenant l'accessibilité de la ville, une partie des Français se montrent ouverts à un déplacement des places de stationnement en dehors de la voirie. Deux Français sur trois (64%) se déclarent favorables au déplacement des places de stationnement vers des parkings hors voirie, afin de créer de nouveaux espaces verts et de meilleures infrastructures pour les cyclistes et les piétons.Source
: Rapport d'étude Les Français et le stationnement en ville de Novembre 2025 « Sondage OpinionWay pour EasyPark »Méthodologie du « Sondage OpinionWay pour EasyPark »
: Echantillon de 1001 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus. L'échantillon a été constitué selon la méthode des quotas, au regard des critères de sexe, d'âge, de catégorie socioprofessionnelle, de catégorie d'agglomération et de région de résidence. L'échantillon a été interrogé par questionnaire auto
-administré en ligne sur système CAWI (Computer Assisted Web Interview). Les interviews ont été réalisées du 5 au 6 novembre 2025. Pour les remercier de leur participation, les panélistes ont touché des incentives ou ont fait un don à l'association proposée de leur choix. OpinionWay a réalisé cette enquête en appliquant les procédures et règles de la norme ISO 20252. Les résultats de ce sondage doivent être lus en tenant compte des marges d'incertitude : 1,4 à 3,1 points au plus pour un échantillon de 1 000 répondants.
Image 4926783 de Günther Schneider de Pixabay