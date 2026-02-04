Selon le baromètre des habitudes de lavage automobile
de septembre 2025, réalisé pour Eléphant Bleu par OpinionWay dans le cadre de son étude Parc Auto
,
- Les Français lavent leur voiture régulièrement et un peu plus fréquemment
- 45% des personnes sondées déclarent laver en moyenne 1 fois par mois.
- Les automobilistes se rendent de plus en plus dans les centres spécialisés (1 lavage sur 2).Où les conducteurs lavent-ils ?
En moyenne, deux conducteurs sur trois lavent l'extérieur de leur véhicule chez un professionnel.Comment les conducteurs choisissent-ils le lieu de lavage de leur véhicule ?
Les attentes des automobilistes sont ancrées sur leurs fondamentaux que sont la proximité, la rapidité, la qualité de lavage et la propreté de la station.
Le prix
est le nerf de la guerre et doit être de plus en plus compétitif.Comment les conducteurs lavent-ils ?
Renversement de situation, le marché du lavage revient à ses origines. Historiquement premier mode de lavage, la Haute Pression s'est fait rattraper par les rouleaux au fil des années.
En 2025, la Haute Pression reprend largement la tête, utilisée par 47% des laveurs (lavage aux rouleaux, 35%).
La fréquence de lavage est en légère hausse depuis 2022 : près d'un conducteur sur deux déclare laver sa voiture au moins une fois par mois.Comment sont vécues les expériences de lavage chez les professionnels ?
Les clients sont globalement satisfaits des services proposés. Un seul bémol d'importance est la perception erronée du coût
de la prestation lavage. Les sondés ont tendance à penser que le lavage est plus cher en centre spécialisé qu'en station-service.Economie d'eau : critère émergent
L'économie d'eau émerge parmi les critères de choix d'un mode de lavage mais des idées reçues persistent et orientent vers des solutions contradictoires.
Beaucoup d'automobilistes choisissent de laver à domicile pour économiser l'eau mais ils en consomment en réalité 3 à 5 fois plus que dans un centre de lavage. C'est un fait mécanique avéré et reconnu, validé par le Ministère de la Transition écologique.Source
: baromètre des habitudes de lavage automobile de septembre 2025 réalisé pour Eléphant Bleu par OpinionWay