L'acquisition d'une voiture s'inscrit dans un cadre économique et social plus incertain

Le temps suspendu de l'achat automobile
Le distributeur automobile
multimarques BymyCar décrypte la fracture automobile française
: entre prudence économique et quête de sens, un automobiliste sur cinq reporte son achat de voiture
en 2025.
Les routes françaises bruissent moins de moteurs que de questions.Faut-il encore acheter, changer, attendre, renoncer ?
L'automobile, jadis symbole d'élan et de liberté, est devenue le miroir des hésitations d'un pays partagé entre désir de déplacements et crainte de l'avenir.
Le plein de carburant coûte plus cher, les normes se resserrent, les aides à l'achat
se recentrent sur les ménages modestes sans dissiper le brouillard : jamais la voiture
n'aura autant condensé les tensions économiques, écologiques et psychologiques de son époque.
C'est dans ce contexte d'incertitude que le distributeur automobile BymyCar (réseau européen de plus de cent concessions multimarques) a pris le pouls des automobilistes français.
Dans son étude publiée en 2025, l'enseigne automobile met au jour un phénomène discret mais profond : la transformation du rapport à la mobilité, où l'achat automobile
ne relève plus de l'évidence mais d'une équation, où chaque décision conjugue contraintes, usages et projection.
Selon l'étude BymyCar, les chiffres sont sans ambiguïté : un Français sur cinq diffère son achat de véhicule en 2025
. Dans un marché historiquement rythmé par la possession et le renouvellement, cette donnée marque une inflexion inédite.
La voiture, longtemps symbole de liberté et de progrès, est devenu un objet de réflexion
, dont l'acquisition s'inscrit dans un cadre économique et social plus incertain
.
45,8 % des répondants déclarent ne pas envisager de changer de voiture dans les douze prochains mois, contre 24 % qui prévoient un achat classique et 10,7 % une formule de leasing ou de location avec option d'achat.
Ce basculement traduit un changement de paradigme : l'achat automobile n'est plus impulsé par l'envie, mais retenu par la raison
.
Selon BymyCar, le contexte explique cette prudence :
• L'incertitude économique
, nourrie par l'inflation et l'érosion du pouvoir d'achat, amène les ménages à temporiser leurs investissements ;
• La hausse du coût global d'usage
, intégrant carburant, entretien, assurance
et fiscalité, transforme chaque décision automobile en calcul d'équilibre ;
• La complexité réglementaire
liée aux Zones à Faibles Emissions (ZFE) pousse certains automobilistes à attendre avant de s'engager, de peur de faire l'acquisition d'un véhicule rapidement obsolète.
Ce triptyque (économie, usage, réglementation) compose un climat inédit : un marché ni déprimé, ni désengagé, mais suspendu, en attente d'un environnement
plus lisible et d'une équation financière soutenable.
On pourrait ajouter à ce triptyque la très forte augmentation du prix des voitures
au cours des cinq dernières années, les prix élevés des batteries haute tension des véhicules électriques
, le surcoût lié à l'électrification
, le coût élevé des systèmes d'info divertissement
, le surcoût lié aux aides à la conduite
obligatoires, ainsi que la hausse des taux d'intérêt
au cours des cinq dernières années, la fiabilité des véhicules
et la disparition des petites citadines
économiques des catalogues des constructeurs.Source
: étude BymyCar 2025Méthodologie
: étude menée en interne auprès de 1 000 automobilistes