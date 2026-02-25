84 % des Français estiment que leurs habitudes de déplacement sont respectueuses de l'environnement

Le spécialiste des solutions et services de mobilité à destination des entreprises et de leurs collaborateurs Alphabet, s'est penché, avec l'institut d'études YouGov, sur la perception des Français quant à leurs habitudes de déplacement : sont-elles, selon eux, respectueuses de l'environnement
?
L'enquête met en évidence un résultat fort : 84 % des personnes interrogées estiment que leurs habitudes de déplacement sont respectueuses de l'environnement
, 19 % les estimant « très respectueuses » et 65 % « plutôt respectueuses ».Les jeunes plus soucieux de l'impact de leurs déplacements ?
Les jeunes de 18 à 24 ans sont ceux qui se perçoivent comme les usagers les plus vertueux en termes de mobilité: ils sont près d'un tiers (29 %) à estimer leurs déplacements comme « très respectueux de l'environnement », contre 24 % chez les 35-44 ans, 21% chez les 25-34 ans et les 45-54 ans, et 13 % chez les plus de 55 ans.
En parallèle, les jeunes générations portent un regard plus sévère que leurs ainés sur leurs pratiques de mobilité. En effet, les 18-34 ans sont respectivement 17 % (18-24 ans) et 18 % (25-34 ans) à juger leurs déplacements « peu respectueux de l'environnement », contre 13 % des 35-44 ans, et 11 % des 45-54 ans.
L'hypothèse la plus probable est celle d'une plus forte sensibilisation des jeunes à l'impact de leur mobilité sur l'environnement, ce qui les rend à la fois plus critiques face à leurs usages, mais aussi plus susceptibles d'opter pour des modes de transports moins polluants.Les habitants des grandes villes s'estiment en tête des comportements éco-responsables
- Les habitants des villes de plus de 100 000 habitants affichent un sentiment de responsabilité environnementale élevé : ils sont 87 % à considérer leurs habitudes de déplacements comme respectueuses de l'environnement, 26 % les considérant même « très respectueuses ». Ce niveau de confiance peut s'expliquer par une offre de solutions de mobilité plus diversifiée, plus dense et plus accessible dans les grandes agglomérations : réseaux de transports en commun structurés, infrastructures cyclables développées, services d'autopartage et de covoiturage, disponibilité accrue de bornes de recharge pour véhicules électriques
.
- Les habitants des agglomérations de 20 000 à 100 000 habitants se montrent légèrement moins positifs : 78 % d'entre eux considèrent que leurs déplacements sont respectueux de l'environnement, dont 15 % « très respectueux ».
- Les habitants des communes de moins de 20 000 habitants sont 82 % à considérer leurs habitudes de mobilité comme respectueuses, mais seulement 12 % d'entre eux les jugent « très respectueuses ».Peu de disparités régionales
- Île-de-France : 86 % des sondés considèrent leurs habitudes de mobilité « respectueuses de l'environnement », 24 % les jugeant « très respectueuses ».
- Nord-Ouest : 83 %, dont 18 % « très respectueuses ».
- Nord-Est : 85 %, dont 17 % « très respectueuses ».
- Sud-Est : 83 %, dont 19 % « très respectueuses ».
- Sud-Ouest : 82 %, dont 19 % « très respectueuses ».Une perception positive qui devrait interpeller les pouvoirs publics
Les résultats de l'enquête traduisent une perception individuelle, et non une mesure objective des pratiques de déplacement. Alors que les pouvoirs publics durcissent le cadre réglementaire et fiscal pour favoriser une mobilité moins polluante, la dynamique pourrait s'avérer très difficile à mettre en œuvre si 84 % des Français estiment avoir déjà adopté des comportements vertueux en termes de déplacements, ce que montre cette étude.
Cette perception positive interroge d'autant plus qu'elle contraste avec certaines réalités structurelles. En France, malgré la montée en puissance de l'électromobilité, la voiture
reste largement dominante dans les trajets du quotidien. Elle est notamment utilisée par 75% des actifs français pour effectuer leurs déplacements domicile-travail (Source: Alphabet). Ce décalage entre perception et impact réel des usages constitue un enjeu central pour la transition énergétique des Français.Source
: Enquête Alphabet France x YouGov sur les habitudes de déplacement des FrançaisMéthodologie
: Enquête réalisée par l'institut d'études YouGov pour Alphabet France. L'enquête a été réalisée sur 1019 personnes représentatives de la population nationale française âgée de 18 ans et plus. Le sondage a été effectué en ligne, sur le panel propriétaire YouGov France, du 5 au 8 décembre 2025. Toutes les données ici présentées sont de YouGov France, sauf mention contraire.
Photo vehicules-exterieur-espace-exterieur-brillant-5733709 de Grégory Costa sur Pexels