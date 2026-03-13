Le Spider « Duetto » Alfa Romeo fête ses soixante ans

Il y a soixante ans naissait le Spider « Duetto » Alfa Romeo
. Le spider « Duetto » est le dernier projet supervisé personnellement par Battista Pininfarina. Il propose une ligne qui ne ressemble à aucune autre : un profil en « osso di seppia » et des contours arrondis. Rien d'ostentatoire. Tout est équilibré.Un nom né du peuple
À sa naissance, la petite Alfa Romeo n'a pas de nom. La marque italienne décide de demander l'avis
de ceux qui vont la faire vivre : les passionnés. Près de 140 000 Italiens répondent à l'appel du concours « Spider 1600 : donnezâ€‘lui un nom ». Le gagnant, Guidobaldo Trionfi, propose « Duetto ». Mais lorsque Alfa Romeo tente d'enregistrer officiellement l'appellation, des problèmes surgissent : la marque « Duetto » est déjà utilisée par d'autres entreprises et impossible à protéger. Rien n'y fera : le public italien a adopté la « Duetto » et ce surnom restera pour associé à l'une des Alfa Romeo les plus aimées de l'histoire.Une carrière boostée par Hollywood
Un an plus tard, la carrière du Spider « Duetto » prend un virage inattendu : elle devient star de cinéma. Dans Le Lauréat, Dustin Hoffman file vers son destin au volant d'un Spider rouge. Cette image, portée par la musique de Simon & Garfunkel, devient un symbole de liberté, de jeunesse, d'audace. La « Duetto » traverse l'atlantique
La « Duetto » traverse l'atlantique et devient LA spider italienne abordable, alternative romantique aux exotiques inaccessibles.De l'os de seiche à la « coda tronca »
Le Spider Alfa Romeo n'a jamais cessé d'évoluer. 1750 Veloce, Junior
1300, puis l'ère de la « coda tronca » à partir de 1969, jusqu'aux dernières versions de la série 4 dans les années 1990… À travers ces changements, le spider garde la même promesse : celle d'une conduite directe. Le spider intemporel restera en production près de trente ans. L'écho moderne : le concept 2uettottanta
En 2010, Pininfarina célèbre les 100 ans d'Alfa Romeo en imaginant un hommage vibrant : le concept 2uettottanta. Une réinterprétation moderne, audacieuse, respectueuse du geste originel. Comme un rappel : certains mythes ne vieillissent pas, ils évoluent.
Alain Descat, Directeur Alfa Romeo France, explique : « Le Duetto n'est pas seulement une Alfa Romeo : c'est un symbole universel de style et de liberté. Soixante ans après, il continue d'inspirer notre vision de l'automobile : une voiture doit émouvoir, raconter une histoire, donner envie de prendre la route. La Duetto est née pour cela, et elle le fait encore aujourd'hui. »