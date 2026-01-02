Le marché 2025 des véhicules d'occasion en légère hausse de 0,7% à 5 437 041 immatriculations

Le marché français des véhicules d'occasion
enregistre une légère hausse de 0,7% en 2025
à 5 437 041 immatriculations
(pour 5 398 335 véhicules immatriculés en 2024, 5 242 354 en 2023, 5 257 706 en 2022 et 6 070 028 en 2021).
Par rapport à la période pré-Covid, le volume reste en retrait de 7,3% par rapport 2019. La baisse cumulée de 7,3%% depuis 2019 met en lumière les impacts durables des transformations structurelles du secteur automobile
après le Covid-19. Moins de véhicules neufs sont mis sur le marché, limitant les stocks et maintenant des prix
à des niveaux élevés.
Parallèlement, le marché français du véhicule neuf a baissé de 5,0% en 2025 à 1 632 151unités.
Le marché français du véhicule neuf est en diminution de 26,3% par rapport à la période pré-Covid (2019).
En France en 2025, il s'est vendu 3,3 véhicules d'occasion pour 1 véhicule neuf (contre 3,14 véhicules en 2024, 2,95 véhicules en 2023, 3,4 véhicules en 2022, 3,6 véhicules en 2021, 3,34 véhicules en 2020 et 2,19 véhicules en 2019).PAR AGE
L'année 2025 confirme l'accélération du vieillissement du parc : l'âge moyen s'établit à 11,5 ans, tandis que les ventes de véhicules de plus de 16 ans progressent de 9,5 % en volume.
Les segments récents (0 à 5 ans) reculent nettement, pénalisés par des prix trop proches du neuf : moins 7,0% en volume.
Les jeunes occasions
(1 an et moins) affichent un volume globalement stable par rapport à 2024.
Le segment des 2 à 5 ans enregistre une baisse de près de 6,0% en volume.
Les segments des occasions de 6 à 10 ans performent bien avec une hausse de 8,6% en volume.
Les occasions de plus de 16 ans continuent à enregistrer une demande de plus en plus forte avec une augmentation des volumes de plus de 18,9% (dont 55% motorisation Diesel). La part de marché des occasions de plus de 16 ans dépasse 27% du total.PAR MARQUE
Les marques françaises restent leader avec 46,6% de part de marché (plus 5,5% en volume et moins 0,3% en part de marché).
Les marques premium allemandes augmentent en volume de 7,5% et en part de marché de 1,6%.
Les marques asiatiques progressent en volume: les coréennes enregistrent une progression de 2,5% et les Japonaises de 3,4%. Les Chinoises continuent leur progression avec une hausse de 44,4% (dans un volume très faible : 0,5% de part de marché).PAR MOTORISATION
La transition lente des motorisations traditionnelles vers les électrifiées se confirme : moins en 2,8% pour l'essence et moins 4,2% pour le Diesel. Les motorisations électrifiées continuent leur croissance avec 30,6% de hausse comparé à 2024.
Concernant les véhicules électriques
, les volumes sont en hausse de 29,16%, entre 2025 et 2024.« 2025 n'a pas été une année de croissance spectaculaire, mais une véritable année de bascule. Le marché de l'occasion demeure le pilier de la mobilité en France, tandis que la montée en puissance des motorisations hybrides et électriques confirme que la transition énergétique est désormais engagée, même si elle ne progresse encore que graduellement. L'enjeu pour 2026 est clair : permettre aux automobilistes d'accéder à une mobilité plus récente et plus propre, sans compromettre la maîtrise de leur budget. »
commente Vincent Hancart, Directeur Général d'AutoScout24 France.Sources
: Sources : NGC Data sur base des chiffres au 31/12/2025 et analytics AutoScout24 France.
