La Lynk & Co 08 hybride rechargeable établit un record en parcourant 293 km en mode électrique

Le SUV hybride rechargeable Lynk & Co 08
affiche jusqu'à 200 km d'autonomie électrique
(WLTP) ; de quoi effectuer plusieurs jours de trajets quotidiens en mode électrique, réduisant ainsi considérablement la consommation
de carburant et les émissions à l'échappement, tout en conservant la flexibilité d'une motorisation hybride rechargeable.
La Lynk & Co 08 a établi un record d'autonomie électrique au Guinness World Records, pour un véhicule hybride
rechargeable, en parcourant 293 kilomètres en mode de conduite entièrement électrique
, soit la plus longue distance jamais enregistrée pour un SUV hybride rechargeable.
Ce résultat positionne la Lynk & Co 08 comme le SUV PHEV offrant la plus grande autonomie électrique au monde.
L'ingénierie derrière ce record d'autonomie électrique:
Batterie haute énergie de 39,6 kWh avec certification IP68
Gestion thermique pour une efficacité optimisée sur de longues distances
Aérodynamique optimisée avec un coefficient de traînée inférieur à 0,30
Plateforme modulaire haute performance conciliant confort, stabilité et faible consommation d'énergie
Grâce à cette combinaison de technologies et de design, la Lynk & Co 08 a atteint 293 km en mode électrique, un résultat sans précédent pour un véhicule hybride rechargeable.
Le test approuvé par le Guinness World Records s'est déroulé sur le circuit Centro Dinámico Pegaso à Toluca, au Mexique, selon un protocole de vérification strict. L'évaluation a mobilisé des spécialistes de la télémétrie chargés de l'analyse des performances
et du kilométrage, un pilote certifié ayant conduit le véhicule pendant plus de six heures à une vitesse moyenne comprise entre 50 et 60 km/h
, des ingénieurs responsables des mesures physiques et techniques du circuit, ainsi que des ingénieurs mécaniques ayant inspecté le véhicule avant et après l'essai afin de garantir son intégrité mécanique.
Le véhicule a roulé en continu pendant plus de six heures à des vitesses moyennes comprises entre 50 et 60 km/h
, confirmant que l'autonomie atteinte reflète des conditions de conduite réalistes et non des tests en laboratoire.
La chaîne de traction de la Lynk & Co 08 combine un moteur thermique 1.5 litre à un moteur électrique haute performance, pour une puissance cumulée de 346 ch.
Les conducteurs peuvent choisir entre les modes de conduite Pure, Hybrid et Power, tous gérés automatiquement par le système EMP, afin d'adapter performances et efficacité aux différents scénarios de conduite.