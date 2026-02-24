De plus en plus de véhicules volés sans effraction par des réseaux criminels transnationaux

En 2025, le vol de véhicules
se professionnalise et s'internationalise : une quinzaine de départements concentrent plus de la moitié des vols de voitures
. Cette concentration s'explique par la localisation des vols dans des territoires qui offrent des conditions logistiques favorables à la revente des véhicules dans d'autres pays (proximité de ports, de grands axes autoroutiers ou de frontières) ainsi que par l'implantation locale de réseaux criminels structurés, capables d'organiser le vol et la revente.Le vol se professionnalise
En 2010, les vols de voitures avec effraction représentaient 80 % des vols, contre seulement 30 % en 2025. Des outils mécaniques et électroniques, en vente libre sur internet, permettent désormais de voler un véhicule sans effraction visible. Les escrocs utilisent, entre autres, un brouilleur empêchant la fermeture de la porte ou le piratage de la télécommande du véhicule. Ces outils dont le coût
est conséquent (entre 4 000 et 5 000 euros) sont majoritairement utilisés par des réseaux criminels organisés, transnationaux, pour lesquels le vol de véhicules est une activité connexe à d'autres trafics (stupéfiants, armes, etc.). Très souvent, les vols sont réalisés sur commande et les véhicules revendus dans d'autres pays. Le procédé est très éloigné du traditionnel vol « d'opportunité ».Le parc automobile évolue
Trois mutations en cours du parc automobile français contribuent à la baisse des vols de voitures. :
- la proportion de véhicules électriques
, moins prisés par les voleurs, est en augmentation.
- la remise en circulation des véhicules volés gagne en complexité.
- le développement du leasing renouvelle le parc automobile avec des véhicules haut de gamme de plus en plus sécurisés.
Certains malfaiteurs se tournent vers le détournement de véhicules en leasing, facilité par les failles du système d'immatriculation (SIV).
Pour les voitures, la Toyota RAV4
V arrive en tête du classement 2025 de France Assureurs, suivie par la Hyundai Tucson
IV et la Toyota C-HR
.
Ce sont les véhicules les plus recherchés lors de la revente qui sont les plus volés, l'offre répondant à la demande. L'absence notable de voitures électriques
dans les 10 premières places du classement, s'explique notamment par les difficultés de revente dans de nombreux pays où les infrastructures de recharges sont encore inexistantes. On remarque aussi dans le classement 2025 de France Assureurs l'absence des modèles haut de gamme, au niveau de sécurisation souvent supérieur.
La collaboration entre assureurs et forces de l'ordre permet de retrouver 40 % des voitures volées.
Parmi les voitures retrouvées, un tiers le sont en moins d'une semaine et deux tiers en moins d'un mois. Il est nécessaire d'agir vite car les véhicules traversent de plus en plus rapidement les frontières. La prévention est la meilleure protection contre le vol
Contre le vol de véhicules, la prévention est la meilleure protection. Il est essentiel de multiplier les systèmes de protection, depuis l'antivol labellisé SRA (agréé par les assureurs), jusqu'à l'alarme ou le traceur GPS. Quelques réflexes à adopter :
- si vous stationnez en dehors d'un lieu fermé, privilégiez une rue passante et bien éclairée ou un parking sous vidéosurveillance ;
- évitez de garer votre véhicule toujours au même endroit sur la voie publique ou dans un parking ;
- ne laissez aucun objet visible dans le véhicule ;
- ne laissez jamais les clés dans le véhicule.
Près de 40 % des voitures volées sont retrouvées par les forces de l'ordre.
Florence Lustman, présidente de France Assureurs : « Le vol de véhicules est un fléau mais ce n'est pas une fatalité. L'ensemble de l'écosystème de l'assurance est mobilisé, via Argos, pour lutter contre ce phénomène dont le coût est supporté avant tout par la communauté des assurés. Ce Palmarès des véhicules volés nous permet d'objectiver les tendances à l'œuvre pour trouver des solutions pérennes face aux réseaux mafieux qui, de plus en plus, volent et utilisent ces véhicules pour d'autres trafics. Avec les constructeurs automobiles, nous avons un intérêt commun à travailler ensemble pour une meilleure sécurisation des véhicules. Mais la prévention reste la première ligne de défense face au vol : nous voulons donc aussi faire œuvre de pédagogie au service de nos assurés. »Source
