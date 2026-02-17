La Volkswagen Golf GTI célère ses 50 ans

La Volkswagen Golf GTI
est la voiture
sportive compacte
la plus célèbre au monde. Pionnière dans son genre, elle compte plus de 2,5 millions d'unités produites à date.
En 1976,
la première Golf
GTI a mis sens dessus dessous le monde des voitures
de sport avec ses performances
dynamiques et son incroyable rapport qualité/prix.
La première Golf GTI était dotée d'un moteur atmosphérique quatre cylindres de 81 kW (110 ch) qui propulsait l'essieu avant.
Lors de son lancement en 1976, personne n'aurait pu imaginer que la Golf GTI de 110 chevaux, avec sa calandre entourée de rouge, ses extensions d'ailes noires, et sa balle de golf en guise de pommeau de levier de vitesses, ne deviendrait la sportive compacte la plus vendue au monde. Initialement, seuls 5 000 exemplaires étaient prévus. Il s'en vendra dix fois plus dès la première année de commercialisation et près de 461 690 unités de Golf GTI MK1 seront produites.
Son concept atypique fit son succès, une voiture de sport précise capable d'affronter les cols alpins isolés, ainsi qu'une compagne idéale au quotidien à la fois économique et affichant un style iconique. Son prix
de 13 850 Deutsch Mark en Allemagne fut un choc. Les médias parlaient alors de la démocratisation de la voiture sportive. Avec une vitesse maximale de 182 km/h et un 0 à 100 km/h en 9 secondes, la Golf GTI de 1976 laissait derrière elle de nombreuses voitures de sport affichant pourtant des tarifs supérieurs de près de 10 000 Deutsch Mark.
La combinaison entre une motorisation agile, une traction légère, un châssis équilibré, des sièges sport et un design sans fioritures caractérisent toujours la Golf GTI d'aujourd'hui.
En 2026, la Volkswagen
Golf GTI fête ses 50 ans
.
Depuis son lancement en 1976, ce sont près de 2,5 millions d'exemplaires
de Golf GTI qui ont été produites.Histoire détaillée de la Volkswagen Golf GTIGolf I GTI : de 1976 à 1983
L'histoire de la Golf GTI commence sur le circuit du Nürburgring. Un jour de l'été 1975, un prototype de la sportive Volkswagen y est utilisé comme voiture de tête et les spectateurs s'étonnent de découvrir une Volkswagen si rapide. Alors que l'inscription Golf est bien lisible sur les portes, le nom GTI est encore secret. Mais les bandes noires caractéristiques
figurent déjà au-dessus des bas de caisse. Quelques semaines plus tard, Volkswagen lève le voile sur le modèle et dévoile un concept de la Golf GTI dont la vitesse atteint 182 km/h en première mondiale au Salon international de l'automobile
(IAA) de Francfort. La demande est énorme : tout le monde souhaite avoir la sportive compacte Volkswagen. Dès juin 1976, la Golf GTI de 110 ch est lancée, d'abord en Allemagne, puis dans le monde entier. Au départ, seuls 5 000 exemplaires de la série spéciale étaient prévus. Mais rien ne se passera comme prévu : Au final, 461 690 Golf GTI de la première série furent produites ; une série qui s'acheva en apothéose avec l'« édition spéciale Golf GTI » alias « GTI Pirelli » de 112 ch.Golf II GTI : de 1984 à 1991
À partir de 1984, la deuxième Volkswagen Golf GTI s'inscrit immédiatement dans la philosophie de la sportive compacte. Dès la huitième année de l'histoire de la GTI, les emblèmes typiques de la sportive font date : élargisseurs d'arche de roue noirs, spoiler avant noir, lunette arrière encadrée de noir, ciel de pavillon noir et cadre rouge dans la grille de calandre. Parfaitement assorti : le « Rouge Mars » et, plus tard, le « Rouge Tornade » comme peinture GTI. Avec ses 112 ch, la nouvelle GTI est aussi puissante que l'ancienne, au départ. Qui opte pour une version avec l'un des premiers catalyseurs, à partir de 1985, renonce à cinq ch. Mais dès 1986, Volkswagen s'impose en puissance-GTI grâce à une innovation technique : un moteur 16V. Dans sa version sans catalyseur G, le moteur quatre cylindres développe 139 ch et permet d'atteindre une vitesse maximale sur circuit de 208
km/h. Même la Golf GTI 16V avec catalyseur G, développant alors 129 ch, fend l'air à 200 km/h sur les autoroutes allemandes à partir de 1987. L'ABS est disponible en option pour la première fois. En 1990, un compresseur à spirales permet d'augmenter la puissance de la Golf GTI G60 à 160 ch et de faire passer sa vitesse maximale à 216 km/h. En novembre 1990, la Golf GTI franchit le cap d'un million d'exemplaires produits et devient la sportive compacte la plus populaire au monde.Golf III GTI : de 1991 à 1997
Elle mise sur un dynamisme discret : la Golf III GTI présentée en 1991. Seuls les revêtements d'arche de roue et de bas de caisse noirs, les spoilers noirs, les jantes en alliage léger « Le Mans » ou « Monte Carlo » et une double sortie d'échappement permettent de l'identifier comme un GTI. Les trains roulants sport abaissent légèrement la carrosserie. Les projecteurs constituent une réinterprétation des projecteurs jumelés de la première et de la deuxième Golf GTI. Mais ici toutes les fonctions d'éclairage se trouvent dans un boîtier de projecteur commun. C»est l»un des nombreux travaux aérodynamiques qui rendent la troisième GTI plus efficiente et plus rapide. Au même titre que le becquet arrière de pavillon qui réduit les tourbillons d'air à l'arrière. En termes de puissance, la Golf III GTI débute avec 115 ch, qui sont transmis à l'essieu avant par le moteur deux soupapes à quatre cylindres de 2.0 litres. Grâce à l'aérodynamique perfectionné, cette puissance est atteinte à 196 km/h. En 1993, la nouvelle Golf
GTI 16V de 150 ch fait ses débuts. Vitesse maximale : 215 km/h. Passant de 0 à 100 km/h en 8,7 secondes, elle est aussi rapide que la Golf II GTI G60, plus puissante de 10 ch. En 1996, la gamme GTI s'enrichit d'un turbodiesel de 110 ch. Golf IV GTI : de 1998 à 2003
La Golf IV est considérée comme une icône de style chez Volkswagen. C'est Hartmut Warkuß, chef du design du groupe Volkswagen pendant plusieurs années, qui est à l'origine de l'ADN du design précis et épuré qui a ouvert la voie au style des modèles Volkswagen. Parallèlement, la quatrième Golf et, avec elle, la quatrième GTI font un véritable pas de géant sur le plan technique. Cela se manifeste dans la qualité aussi bien de la carrosserie que de l'intérieur. Haute technologie également pour les nouveaux moteurs GTI : Le client pouvait choisir entre un moteur essence turbo de 1.8 litre délivrant 150 ch et un moteur cinq cylindres 2.3 litres développant également 150 ch. Avec les deux moteurs, la Golf IV GTI atteint sur circuit des vitesses de 218 km/h. En 2000, la puissance du moteur V5 passe à 170 ch et la vitesse maximale, à 224 km/h. En plus, un turbodiesel développant d'abord 110 ch, puis 115, 130 et 150 ch est disponible. En 2001, le moteur turbo essence de 180 ch du modèle spécial « 25e anniversaire de la GTI » est le point culminant de la Golf IV GTI.Golf V GTI : de 2004 à 2008
En septembre 2004, Volkswagen présente au Salon de l'automobile de Paris
la cinquième Golf GTI qui met en œuvre l'idée de la GTI de manière nettement plus sportive. Caractéristiques : un look affûté avec une grille de calandre en nid d'abeille plus affirmée dans un aspect noir avec bordure GTI rouge, un spoiler avant noir, des bas de caisse noirs, un becquet arrière de pavillon dans la couleur du véhicule, des doubles sorties d'échappement chromées, de nouveaux sièges sport, des trains roulants haut de gamme et un nouveau moteur à turbocompresseur de 200 ch. En 7,2 secondes, le quatre cylindres de 2.0 litres propulse la Golf GTI à boîte mécanique de 0 à 100 km/h. Avec la boîte DSG à double embrayage, cette vitesse est atteinte en 6,9 secondes. La vitesse maximale sur les routes allemandes est de 235 km/h. En 2006, Volkswagen met sur le marché la Golf GTI « Edition 30 » de 230 ch à l'occasion
du 30e anniversaire de la sportive culte. Ses 230 ch sont faciles à expliquer : pour chaque année GTI, il y a un cheval de plus par rapport à la version développant 200 ch. Caractéristique visuellement marquante : les jantes en alliage léger 18 pouces noir mat de type « Detroit ». Des jantes alu 18 pouces claires à branches en Y (« Rockingham ») sont disponibles en option. Le spoiler avant, la jupe arrière et les bas de caisse sont peints dans la couleur du véhicule, tandis que le bloc de feux arrière est teinté. Des sièges sport partiellement en cuir avec bandes centrales au motif à carreaux classique « Interlagos » valorisent l'habitacle. L'équipement contient également le pommeau du levier de vitesses ou de DSG en forme de balle de golf. La Golf GTI la plus rapide à ce jour atteint 245 km/h et accélère de 0 à 100 km/h en 6,8 secondes.Golf VI GTI : de 2009 à 2012
La sixième Golf GTI fait ses débuts en 2009. La mise au point des réglages est effectuée par Hans-Joachim Stuck, légende du sport automobile. Avec la nouvelle génération suit une GTI qui, avec sa vitesse de pointe de 240 km/h et son moteur à turbocompresseur de 210 ch, accélère de 0 à 100 km/h en 6,9 secondes. Une GTI qui, avec son générateur de sons et son système d'échappement (une sortie d'échappement à droite et à gauche), offre une dynamique de conduite des plus audibles. Pour la première fois, la GTI est équipée de série du blocage électronique de différentiel XDS. Le comportement routier est plus précis et neutre grâce au système XDS. En 2011, la GTI la plus puissante jamais construite, avec 235 ch, fait son apparition sous la dénomination « Edition 35 ». La version Cabriolet
de la Golf GTI fait alors sa toute première apparition en 2012.Golf VII GTI : de 2013 à 2020
En 2013, Volkswagen lance en même temps deux variantes de la septième Golf GTI : une version de 220 ch et une version GTI Performance de 230 ch. Sur cette base, la Golf GTI Clubsport de 265 ch et capable de développer 290 ch grâce à un surcouple temporaire suit début 2016. C'est à la fois la première Golf GTI à franchir la barre des six secondes pour atteindre en 5,9 secondes une vitesse (bridée) de 250 km/h. Les deux valeurs s'appliquent aussi bien à la version DSG automatique qu'à la version DSG manuelle. La même année, la nouvelle Golf GTI Clubsport S repousse les limites du sport automobile avec ses 310 ch : sur la Boucle Nord (Nordschleife) du Nürburgring, au printemps, le pilote d'usine Benjamin Leuchter pulvérise au volant d'une Golf GTI Clubsport S capable de rouler jusqu'à 265 km/h avec un temps de 07 heures 49 minutes et 21 secondes le précédent record établi en traction avant. En 2017, la Golf GTI « normale » et la Golf GTI Performance bénéficient de plus de puissance : La nouvelle version « normale » délivre 230 ch, la nouvelle Golf GTI Performance, 245 ch. En 2019, la septième génération de la Golf GTI connaît un moment fort avec la Golf GTI TCR de 290 ch.Golf VIII GTI : de 2020 à nos jours
La huitième Golf GTI voit le jour en 2020. Son moteur à turbocompresseur de 2.0 l développe une puissance de 180 kW (245 ch) et un couple pouvant atteindre 370 Nm. Un gestionnaire de dynamique de conduite est utilisé sur la Golf GTI qui atteint les 250 km/h et est toujours équipée d'une boîte DSG à 7 rapports. Il coordonne le blocage électronique de différentiel perfectionné en « XDS plus » ainsi que les composantes dynamiques transversales de la régulation de l'amortissement « DCC » optionnel et du blocage de différentiel d'essieu avant à régulation électronique. Les caractéristiques dynamiques améliorées offrent une expérience de conduite pure. À l'occasion du 45e anniversaire de la GTI, le « Clubsport 45 » de 221 kW (300 ch) est commercialisé en 2021. En 2024, Volkswagen perfectionne la Golf GTI grâce à une mise à jour esthétique et logicielle incluant des nouveaux systèmes d'éclairage, d'infodivertissement et de commande. Et la puissance de la Golf GTI passe à cette occasion de 180 kW (245 ch) à 195 kW (265 ch). La puissance de la Golf GTI Clubsport reste inchangée avec 221 kW (300 ch). Sur tous les modèles, la performance des trains roulants, encore plus précise grâce à des détails de série tels que le blocage de différentiel d'essieu avant à régulation électronique, est exceptionnelle. L'année anniversaire 2026 marque le lancement sur le marché de la plus puissante des Golf GTI avec 239 kW (325 ch).