32 pour cent des conducteurs déclarent avoir observé des comportements agressifs au volant

À l'occasion
des départs échelonnés en vacances d'hiver, la circulation sur les routes françaises s'intensifie... et avec elle l'agressivité au volant.
Une étude du spécialiste européen des dashcams Nextbase réalisée en novembre 2025 révèle qu'au-delà d'une simple perception, le phénomène de l'agressivité au volant est bien réel : 32 % des conducteurs
déclarent avoir observé un comportement agressif au volant et l'avoir subi personnellement.
Les conséquences émotionnelles de l'agressivité au volant sont réelles.
Face à ces agressions :
• 37 % des conducteurs ressentent de la colère,
• 36 % se disent inquiets,
• 10 % déclarent avoir peur de poursuivre leur trajet.
Les réactions face à l'agressivité au volant sont variées : 32 % répondent par un cri ou un geste, 34 % choisissent de ne pas répondre (avec une proportion plus élevée chez les 18-24 ans, 56 %), et 11 % tentent de désamorcer par le dialogue. Certains automobilistes rapportent des chocs émotionnels marqués : panique (6 %), intimidation (5 %) ou paralysie (4 %).
Dans ce contexte, les dashcams apparaissent comme un outil de réassurance. 35 % des conducteurs estiment se sentir plus en sécurité équipés d'une dashcam, que ce soit pour obtenir une preuve en cas d'incident, documenter un comportement dangereux ou dissuader les usagers agressifs au volant.« À l'approche des départs en vacances d'hiver, la circulation sur les routes françaises devient source de stress. Notre étude montre que 32 % des conducteurs ont été témoins ou victimes d'agressions au volant, et beaucoup admettent paniquer face à ces situations. Ces chiffres soulignent le besoin de solutions pour circuler en toute sécurité. »
déclare Bryn Brooker, responsable de la sécurité routière
chez Nextbase.Source
: étude NextbaseMéthodologie
: les données de l'enquête Nextbase sont issues d'entretiens en ligne menés auprès de membres du panel YouGov ayant donné leur accord
préalable. Au total, 1 001 personnes ont été interrogées entre le 21 et le 24 novembre 2025, dont 802 automobilistes (utilisant leur véhicule au moins une fois par mois). L'enquête a été pondérée en fonction de l'âge, du sexe et de la région, et les résultats ont été ajustés selon un système de quotas. Les résultats sont représentatifs de la population résidente française âgée de 18 ans et plus.
Photo homme-costume-main-voiture-9520197 de Ron Lach sur Pexels