1 632 154 voitures particulières neuves immatriculées en France en 2025

1 632 154 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France au cours de l'année 2025.



Comparé à 2024 (1 718 416 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 5,0%.



Comparé à 2023 (1 774 727 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 8,0%.



Comparé à 2022 (1 529 035 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 6,7%.



Comparé à 2021 (1 659 003 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 1,6%.



Comparé à 2020 (1 650 118 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 1,1%.



Comparé à 2019 (2 214 279 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 26,3%.



Le marché automobile français est désormais structurellement en deçà de son niveau d'avant Covid-19. Le recul est de 18,4% par rapport à la moyenne des dix années d'avant crise (2010-2019: 2 millions d'unités).



Les cinq marques françaises (Alpine, Citroën, DS Automobiles, Peugeot, Renault) représentent 641 769 véhicules vendus en 2025 (pour 642 411 véhicules en 2024 et 671 428 véhicules en 2023), soit 39,31% du marché automobile français, contre 37,38% en 2024, 37,83% en 2023, 41,53% en 2022, 44,70% en 2021 et 48,60% en 2020 (802 179 en véhicules en 2020).



Les cinq marques françaises connaissent des évolutions contrastées.



RENAULT



Renault voit ses ventes progresser de 3% à 285 531voitures particulières en France en 2025.



La marque Renault occupe une part de marché de 17,5% en 2025 en progression de 1,4 point par rapport à 2024.



La marque Renault est leader du périmètre des véhicules particuliers sur le marché français.



La Renault Clio est leader du marché avec 6,2 % de part de marché et des ventes qui s'élèvent à 101 891 unités, en progression de 11,4 %.



Le Renault Captur est le huitième véhicule le plus vendu à 36 912 unités.

Le Renault Symbioz est en douzième position avec 30 286 unités.



La Renault 5 E-Tech electric s'impose comme le véhicule électrique le plus vendu en France en 2025, avec 37 997 immatriculations.



Le Renault Scénic E-Tech electric intègre le top 5 des ventes de véhicules électriques avec 16 128 unités.



PEUGEOT



Peugeot voit ses volumes diminuer de 5,0% à 221 001exemplaires.



Peugeot occupe une part de marché de 13,5%.



Les Peugeot 208, Peugeot 2008 et Peugeot 3008 figurent dans le Top 10 des ventes.



La Peugeot 208 est la deuxième voiture la plus vendue en France (73 092 unités).



La Peugeot 308 est en treizième position (29 021 unités).



La gamme SUV Peugeot 2008 (54 634 unités), 3008 (38 603 unités) et 5008 (17 264 unités) s»impose en tête de leurs segments respectifs.



Peugeot, est numéro 1 en France des ventes hybrides (HEV/PHEV).



CITROËN



La marque Citroën progresse de 3,6% à 115 576 unités pour 111 536 voitures en 2024, 125 932 voitures en 2023 et 129 883 voitures en 2022. Citroën réalise une part de marché de 7,1%.



La dynamique commerciale est portée par la Citroën C3 (41 127 unités), qui se positionne en cinquième place du marché confirmant son statut de pilier de la gamme. Les SUV Citroën continuent leur progression. Le petit SUV polyvalent C3 Aircross réalise 12 663 immatriculations. Le SUV C5 Aircross totalise 16 750 unités vendues.



La berline compacte Citroën C4 s'est vendue à 13 207 unités.



La berline électrique e-C3 réalise 16 223 ventes.



DS AUTOMOBILES



La marque française positionnée haut de gamme DS Automobiles enregistre 14 280 ventes en 2025 (pour 18 024 ventes en 2024, 23 372 en 2023 et 20 959 en 2022), soit une baisse de 20,8%.



La part de marché de DS Automobiles en France diminue à 0,9%.



La DS 7 affiche des volumes de 4 749 unités. La DS 4 enregistre 4 886 ventes alors que la DS3 atteint 3 928 ventes.



ALPINE



La marque sportive Alpine progresse de 89,5% avec 5 381 véhicules (part de marché de 0,3%).



Parmi les marques étrangères, Dacia est la troisième marque la plus vendue en France, devant Citroën, Volkswagen et Toyota.



DACIA



Les ventes de la marque roumaine Dacia baissent de 3,9 % à 139 305 véhicules, soit une part de marché de 8,5%, en hausse de 0,1 point par rapport à 2024.



Dacia occupe la troisième place du podium sur le marché français pour la quatrième année consécutive.



La gamme Dacia s'est élargie depuis janvier 2025 avec la commercialisation de Bigster qui s'est vendu à 16 283 exemplaires.



Dacia propose cinq véhicules, qui redéfinissent chacun les essentiels de leur segment.



La Dacia Sandero est le véhicule le plus vendu à particuliers en France tous segments confondus. En 2025, la citadine Sandero a enregistré 64 399 immatriculations. La Sandero est le troisième véhicule le plus vendu en France tous canaux confondus.



Renouvelé en 2024, le Duster a enregistré 36 704 unités vendues.

Le Jogger, commercialisé en 2021 et renouvelé en 2025, enregistre 14 488 immatriculations.



Dacia réalise 29 % de ses ventes en motorisation bicarburation essence / GPL et 27 % en hybride.



La Dacia Spring électrique est en progression de 46 % et représente 5,4 % des ventes de la marque avec 7 627 unités immatriculées.



TOYOTA



Les ventes de Toyota diminuent de 13,7 % à 110 071 immatriculations, soit une part de marché de 6,7%, soit une baisse de 0,7 point.



Toyota est la quatrième marque sur le marché.



VOLKSWAGEN



Les ventes de Volkswagen atteignent 110 960 voitures particulières immatriculées (soit une baisse de 7,11%) et une part de marché de 6,8%.



SKODA



La marque Skoda réalise en 2025 une année historique en part de marché (3,1%) et en volume (50 660 unités). En dépassant pour la première fois les 50 000 unités, la marque tchèque s'inscrit solidement dans le top 10 du marché français (8ème place), enregistrant une hausse de 0,5 pt de sa part de marché et de 13,8% de ses volumes.



AUDI



Audi voit le volume de ses immatriculations progresser de 1,8% à 48 756 unités et se maintient à la 9ème place du marché toutes marques. Audi atteint 3% de part de marché en 2025 (plus 0,2 point).



OPEL



La marque allemande Opel voit ses volumes baisser de 19,3% à 32 290 véhicules (pour 40 007 véhicules en 2024, 43 237 véhicules en 2023 et 36 052 véhicules en 2022).



La marque allemande détient 2,0% du marché automobile français.



CUPRA



Cupra établit un record historique sur le marché français, à 22 695 unités, soit une hausse de 29,3% et une part de marché de 1,4%.



FIAT



La marque italienne Fiat voit ses ventes plonger de 38,2 % en 2025 à 32 770 unités (pour 32 770 unités en 2024, 40 336 véhicules en 2023 et 36 508 véhicules en 2022).



La marque généraliste italienne réalise une part de marché de 1,2%%, en diminution de 0,7 point.



SEAT



Seat comptabilise 15 860 immatriculations en 2025, soit une part de marché de 1% (en baisse de 0,3 point).



BYD



La marque chinoise Byd a enregistré 14 311 immatriculations, ce qui représente une hausse de 145,3% par rapport à l'année précédente.



Le Byd Seal U DM-i s'impose comme le principal moteur de cette dynamique, avec 6 058 immatriculations, en hausse de 194,5 %.



La berline électrique Byd Seal (1 835 unités, en hausse de 70,4 %) et le SUV électrique Byd Sealion 7 (1 811 unités) contribuent également fortement aux résultats. Le podium est complété par la compacte électrique Byd Dolphin (1 108 immatriculations) et par la citadine électrique Byd Dolphin Surf (1 049 immatriculations).



JEEP



Les ventes Jeep atteignent 9 740 unités en 2025 pour 11 790 unités en 2024, 7 452 unités en 2023 et 5 727 unités en 2022, soit une baisse de 17,4 %.



La marque américaine Jeep occupe 0,6% du marché, en baisse de 0,1 point.



ALFA ROMEO



La marque italienne Alfa Romeo a réalisé 6 202 ventes en France en 2025, soit une part de marché de 0,4%.



Alfa Romeo termine l'année 2025 avec une progression de 41,8% sur l'ensemble de l'année grâce notamment à l'Alfa Romeo Junior.



LEXUS



Lexus comptabilise 6 150 immatriculations en 2025, en baisse de 14,6 % (pour 7 203 exemplaires en 2024, 5 675 unités en 2023 et 3 256 en 2022).



La marque Lexus occupe une part de marché de 0,4%.



LEAPMOTOR



La marque chinoise Leapmotor enregistre 3 561 immatriculations sur l»année 2025 en France. La marque Leapmotor occupe une part de marché de 0,2%. La Leapmotor T03 est en tête, suivie des Leapmotor C10 et Leapmotor B10.



Les ventes de voitures particulières neuves en France 2025 des principales marques automobiles:



Marques Immatriculations 2025 Part de marché (%)



RENAULT 285 531 17,5%

PEUGEOT 221 001 13,5%

DACIA 139 305 8,5%

CITROEN 115 576 7,1%

VOLKSWAGEN 110 960 6,8%

TOYOTA 110 071 6,7%

SKODA 50 660 3,1%

AUDI 48 756 3,0%

OPEL 32 290 2,0%

CUPRA 22 695 1,4%

FIAT 20 255 1,2%

BYD 14 311 145,3%

DS 14 280 0,9%

JEEP 9 740 0,6%

ALFA ROMEO 6 202 0,4%

LEXUS 6 150 0,4%

ALPINE 5 381 0,3%

LEAPMOTOR 3 561 0,2%

ABARTH 564

MASERATI 109

AUTRES



TOTAL 1 632 154



Sources: PFA - Plateforme automobile / AAA Data



