La Renault Clio devant la Peugeot 208 et la Dacia Sandero en 2025 en France

1 632 154 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France au cours de l'année 2025.
Comparé à 2024 (1 718 416 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 5,0%.
Comparé à 2023 (1 774 727 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 8,0%.
Comparé à 2022 (1 529 035 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 6,7%.
Comparé à 2021 (1 659 003 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 1,6%.
Comparé à 2020 (1 650 118 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 1,1%.
Comparé à 2019 (2 214 279 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 26,3%.
Les petites voitures représentent l'essentiel des ventes automobiles enregistrées en 2024 en France.
Le marché automobile français s'est concentré à près de 56% sur les petites voitures de type mini-citadines et citadines.
Cette structure du marché est spécifique à la France et aux marchés automobiles de pays émergents en phase de développement économique.
On retrouve sur le podium des véhicules les plus vendus en France en 2025, la Renault Clio (100 101 voitures), la Peugeot 208 (73 092 voitures) et la Dacia Sandero (64 399 véhicules).
Le marché français par catégorie:
Economique et inférieure: 56%
Moyenne inférieure: 23%
Moyenne supérieure: 13%
Supérieure: 8%
Le marché français par carrosserie:
Tout-terrain/chemin: 52%
Berline: 42%
Break: 3%
Minispace/Combispace: 1%
Coupé/cabriolet: 1%
Monospace: 0%
Sous l'effet des mesures prises par les politiques (création de zones à faibles émissions ZFE, annonces d'interdiction de circulation, alignement des prix des carburants essence et diesel, diesel bashing permanent déconnecté de certaines réalités scientifiques, normes d'homologation sévérisées, etc.....), le poids du diesel en France continue de baisser à 4,90% en 2025, (pour 7,30% en 2024, 9,70% en 2023, 15,60% en 2022, 21,10% en 2021, 30,60% en 2020, 34,10% en 2019, 38,87% en 2018, 47,29 en 2017, 52,12% en 2016, 57,2% en 2015, 64% en 2014, 67% en 2013 et 73% en 2012).
Les cent modèles particuliers les plus vendus en France en 2025:
Top 100 VP France - Janvier à décembre 2025
|9
|Dacia Duster 3
|36 687
|2,2%
|10
|Toyota Yaris
|33 437
|2,0%
|11
|Toyota Yaris Cross
|32 106
|2,0%
|12
|Renault Symbioz
|30 286
|1,9%
|13
|Peugeot 308 III
|29 021
|1,8%
|14
|Volkswagen Polo VI
|22 724
|1,4%
|15
|Tesla Model Y
|19 207
|1,2%
|16
|Renault Austral
|18 944
|1,2%
|17
|Peugeot 5008 III
|17 264
|1,1%
|18
|Ford Puma
|16 811
|1,0%
|19
|Citroën C5 Aircross
|16 750
|1,0%
|20
|Dacia Bigster
|16 283
|1,0%
|21
|Citroën ë-C3
|16 223
|1,0%
|22
|Renault Scenic V E-Tech Electric
|16 128
|1,0%
|23
|Hyundai Tucson III
|15 304
|0,9%
|24
|Volkswagen Tiguan III
|15 263
|0,9%
|25
|Opel Corsa
|14 916
|0,9%
|26
|Mini Mini IV
|14 829
|0,9%
|27
|Volkswagen T-Roc
|14 820
|0,9%
|28
|Dacia Jogger
|14 488
|0,9%
|29
|Toyota C-HR II
|14 290
|0,9%
|30
|Nissan Qashqai 3
|13 526
|0,8%
|31
|Volkswagen T-Cross
|13 312
|0,8%
|32
|Citroën C4 III
|13 207
|0,8%
|33
|Volkswagen Golf VIII
|13 104
|0,8%
|34
|Bmw Série 1
|13 024
|0,8%
|35
|MG ZS II
|12 947
|0,8%
|36
|Citroën C3 Aircross
|12 663
|0,8%
|37
|Suzuki Swift
|12 597
|0,8%
|38
|Hyundai Kona II
|12 496
|0,8%
|39
|Ford Kuga
|12 278
|0,8%
|40
|Toyota Aygo X
|12 171
|0,7%
|41
|Bmw X1
|11 491
|0,7%
|42
|Skoda Fabia IV
|11 460
|0,7%
|43
|MG MG3
|11 061
|0,7%
|44
|Mercedes GLA II
|10 977
|0,7%
|45
|Nissan Juke II
|10 177
|0,6%
|46
|Kia Sportage 5
|9 570
|0,6%
|47
|Audi A3
|9 386
|0,6%
|48
|Bmw iX1
|8 897
|0,5%
|49
|Skoda Octavia IV
|8 881
|0,5%
|50
|Mercedes Classe A
|8 807
|0,5%
|51
|Renault Mégane E-Tech
|8 752
|0,5%
|52
|Renault Espace VI
|8 687
|0,5%
|53
|Renault Rafale
|8 443
|0,5%
|54
|Toyota Corolla
|8 438
|0,5%
|55
|Volkswagen ID.3
|8 415
|0,5%
|56
|Skoda Kamiq
|8 046
|0,5%
|57
|Seat Ibiza V
|7 991
|0,5%
|58
|Skoda Elroq
|7 948
|0,5%
|59
|Audi A1 Sportback
|7 939
|0,5%
|60
|Cupra Formentor
|7 696
|0,5%
|61
|Fiat 600
|7 574
|0,5%
|62
|Mini Countryman 3
|7 541
|0,5%
|63
|Dacia Spring
|7 428
|0,5%
|64
|Jeep Avenger
|6 951
|0,4%
|65
|Renault Renault 4 E-Tech Electric
|6 758
|0,4%
|66
|Kia Niro
|6 654
|0,4%
|67
|Opel Mokka
|6 516
|0,4%
|68
|Volkswagen Taigo
|6 468
|0,4%
|69
|Byd Seal U
|6 311
|0,4%
|70
|Toyota RAV4
|6 218
|0,4%
|71
|Volkswagen ID.4
|6 164
|0,4%
|72
|Tesla Model 3
|6 128
|0,4%
|73
|Renault Arkana
|6 102
|0,4%
|74
|Hyundai I20
|5 854
|0,4%
|75
|MG EHS
|5 780
|0,4%
|76
|Bmw X3
|5 635
|0,3%
|77
|Kia Picanto 3
|5 601
|0,3%
|78
|Cupra Born
|5 119
|0,3%
|79
|Fiat Panda IV
|5 059
|0,3%
|80
|Opel Frontera
|5 002
|0,3%
|81
|Suzuki Vitara III
|4 951
|0,3%
|82
|DS DS4 II
|4 886
|0,3%
|83
|DS DS7
|4 749
|0,3%
|84
|Fiat 500
|4 680
|0,3%
|85
|Peugeot 408
|4 647
|0,3%
|86
|Alfa Romeo Junior
|4 573
|0,3%
|87
|Kia Stonic
|4 320
|0,3%
|88
|Skoda Kodiaq II
|4 293
|0,3%
|89
|Citroën ë-C3 Aircross
|4 216
|0,3%
|90
|Kia EV3
|3 955
|0,2%
|91
|DS DS3 Crossback
|3 928
|0,2%
|92
|Bmw iX2
|3 924
|0,2%
|93
|Mini Aceman
|3 921
|0,2%
|94
|Cupra Terramar
|3 892
|0,2%
|95
|Cupra Leon
|3 858
|0,2%
|96
|Alpine A290
|3 800
|0,2%
|97
|Citroën C5 Aircross II
|3 756
|0,2%
|98
|Bmw X2
|3 731
|0,2%
Sources : PFA/AAA Data