La Renault Clio devant la Peugeot 208 et la Dacia Sandero en 2025 en France

1 632 154 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France au cours de l'année 2025.



Comparé à 2024 (1 718 416 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 5,0%.



Comparé à 2023 (1 774 727 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 8,0%.



Comparé à 2022 (1 529 035 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 6,7%.



Comparé à 2021 (1 659 003 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 1,6%.



Comparé à 2020 (1 650 118 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 1,1%.



Comparé à 2019 (2 214 279 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 26,3%.



Les petites voitures représentent l'essentiel des ventes automobiles enregistrées en 2024 en France.



Le marché automobile français s'est concentré à près de 56% sur les petites voitures de type mini-citadines et citadines.



Cette structure du marché est spécifique à la France et aux marchés automobiles de pays émergents en phase de développement économique.



On retrouve sur le podium des véhicules les plus vendus en France en 2025, la Renault Clio (100 101 voitures), la Peugeot 208 (73 092 voitures) et la Dacia Sandero (64 399 véhicules).



Le marché français par catégorie:



Economique et inférieure: 56%

Moyenne inférieure: 23%

Moyenne supérieure: 13%

Supérieure: 8%



Le marché français par carrosserie:



Tout-terrain/chemin: 52%

Berline: 42%

Break: 3%

Minispace/Combispace: 1%

Coupé/cabriolet: 1%

Monospace: 0%



Sous l'effet des mesures prises par les politiques (création de zones à faibles émissions ZFE, annonces d'interdiction de circulation, alignement des prix des carburants essence et diesel, diesel bashing permanent déconnecté de certaines réalités scientifiques, normes d'homologation sévérisées, etc.....), le poids du diesel en France continue de baisser à 4,90% en 2025, (pour 7,30% en 2024, 9,70% en 2023, 15,60% en 2022, 21,10% en 2021, 30,60% en 2020, 34,10% en 2019, 38,87% en 2018, 47,29 en 2017, 52,12% en 2016, 57,2% en 2015, 64% en 2014, 67% en 2013 et 73% en 2012).



Les cent modèles particuliers les plus vendus en France en 2025:



Top 100 VP France - Janvier à décembre 2025

Classement Modèles Immatriculations Part de marché (%) 1 Renault Clio V 100 101 6,1% 2 Peugeot 208 II 73 092 4,5% 3 Dacia Sandero 3 64 399 3,9% 4 Peugeot 2008 II 54 634 3,3% 5 Citroën C3 IV 41 127 2,5% 6 Peugeot 3008 III 38 603 2,4% 7 Renault Renault 5 E-Tech Electric 37 997 2,3% 8 Renault Captur II 36 912 2,3%

69 Byd Seal U 6 311 0,4% 70 Toyota RAV4 6 218 0,4% 71 Volkswagen ID.4 6 164 0,4% 72 Tesla Model 3 6 128 0,4% 73 Renault Arkana 6 102 0,4% 74 Hyundai I20 5 854 0,4% 75 MG EHS 5 780 0,4% 76 Bmw X3 5 635 0,3% 77 Kia Picanto 3 5 601 0,3% 78 Cupra Born 5 119 0,3%

89 Citroën ë-C3 Aircross 4 216 0,3% 90 Kia EV3 3 955 0,2% 91 DS DS3 Crossback 3 928 0,2% 92 Bmw iX2 3 924 0,2% 93 Mini Aceman 3 921 0,2% 94 Cupra Terramar 3 892 0,2% 95 Cupra Leon 3 858 0,2% 96 Alpine A290 3 800 0,2% 97 Citroën C5 Aircross II 3 756 0,2% 98 Bmw X2 3 731 0,2%

99 Hyundai Bayon 3 726 0,2% 100 Volvo XC40 3 702 0,2%









Sources : PFA/AAA Data