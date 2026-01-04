Connectez-vous avec l’actualité automobile, les fiches techniques, les essais autos, les comparatifs autos, les promotions, les photos et les vidéos.

Latribuneauto
La Tribune Auto
La Renault Clio devant la Peugeot 208 et la Dacia Sandero en 2025 en France

La Renault Clio devant la Peugeot 208 et la Dacia Sandero en 2025 en France

La Renault Clio devant la Peugeot 208 et la Dacia Sandero en 2025 en France

La Renault Clio devant la Peugeot 208 et la Dacia Sandero en 2025 en France

1 632 154 voitures particulières neuves ont été immatriculées en France au cours de l'année 2025.

Comparé à 2024 (1 718 416 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 5,0%.

Comparé à 2023 (1 774 727 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 8,0%.

Comparé à 2022 (1 529 035 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 6,7%.

Comparé à 2021 (1 659 003 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 1,6%.

Comparé à 2020 (1 650 118 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont progressé de 1,1%.

Comparé à 2019 (2 214 279 véhicules), les immatriculations de véhicules particuliers neufs ont baissé de 26,3%.

Les petites voitures représentent l'essentiel des ventes automobiles enregistrées en 2024 en France.

Le marché automobile français s'est concentré à près de 56% sur les petites voitures de type mini-citadines et citadines.

Cette structure du marché est spécifique à la France et aux marchés automobiles de pays émergents en phase de développement économique.

On retrouve sur le podium des véhicules les plus vendus en France en 2025, la Renault Clio (100 101 voitures), la Peugeot 208 (73 092 voitures) et la Dacia Sandero (64 399 véhicules).

Le marché français par catégorie:

Economique et inférieure: 56%
Moyenne inférieure: 23%
Moyenne supérieure: 13%
Supérieure: 8%

Le marché français par carrosserie:

Tout-terrain/chemin: 52%
Berline: 42%
Break: 3%
Minispace/Combispace: 1%
Coupé/cabriolet: 1%
Monospace: 0%

Sous l'effet des mesures prises par les politiques (création de zones à faibles émissions ZFE, annonces d'interdiction de circulation, alignement des prix des carburants essence et diesel, diesel bashing permanent déconnecté de certaines réalités scientifiques, normes d'homologation sévérisées, etc.....), le poids du diesel en France continue de baisser à 4,90% en 2025, (pour 7,30% en 2024, 9,70% en 2023, 15,60% en 2022, 21,10% en 2021, 30,60% en 2020, 34,10% en 2019, 38,87% en 2018, 47,29 en 2017, 52,12% en 2016, 57,2% en 2015, 64% en 2014, 67% en 2013 et 73% en 2012).

Les cent modèles particuliers les plus vendus en France en 2025:

Top 100 VP France - Janvier à décembre 2025

 

Classement Modèles Immatriculations Part de marché (%)
       
1 Renault Clio V 100 101 6,1%
2 Peugeot 208 II 73 092 4,5%
3 Dacia Sandero 3 64 399 3,9%
4 Peugeot 2008 II 54 634 3,3%
5 Citroën C3 IV 41 127 2,5%
6 Peugeot 3008 III 38 603 2,4%
7 Renault Renault 5 E-Tech Electric 37 997 2,3%
8 Renault Captur II 36 912 2,3%
9 Dacia Duster 3 36 687 2,2%
10 Toyota Yaris 33 437 2,0%
11 Toyota Yaris Cross 32 106 2,0%
12 Renault Symbioz 30 286 1,9%
13 Peugeot 308 III 29 021 1,8%
14 Volkswagen Polo VI 22 724 1,4%
15 Tesla Model Y 19 207 1,2%
16 Renault Austral 18 944 1,2%
17 Peugeot 5008 III 17 264 1,1%
18 Ford Puma 16 811 1,0%
19 Citroën C5 Aircross 16 750 1,0%
20 Dacia Bigster 16 283 1,0%
21 Citroën ë-C3 16 223 1,0%
22 Renault Scenic V E-Tech Electric 16 128 1,0%
23 Hyundai Tucson III 15 304 0,9%
24 Volkswagen Tiguan III 15 263 0,9%
25 Opel Corsa 14 916 0,9%
26 Mini Mini IV 14 829 0,9%
27 Volkswagen T-Roc 14 820 0,9%
28 Dacia Jogger 14 488 0,9%
29 Toyota C-HR II 14 290 0,9%
30 Nissan Qashqai 3 13 526 0,8%
31 Volkswagen T-Cross 13 312 0,8%
32 Citroën C4 III 13 207 0,8%
33 Volkswagen Golf VIII 13 104 0,8%
34 Bmw Série 1 13 024 0,8%
35 MG ZS II 12 947 0,8%
36 Citroën C3 Aircross 12 663 0,8%
37 Suzuki Swift 12 597 0,8%
38 Hyundai Kona II 12 496 0,8%
39 Ford Kuga 12 278 0,8%
40 Toyota Aygo X 12 171 0,7%
41 Bmw X1 11 491 0,7%
42 Skoda Fabia IV 11 460 0,7%
43 MG MG3 11 061 0,7%
44 Mercedes GLA II 10 977 0,7%
45 Nissan Juke II 10 177 0,6%
46 Kia Sportage 5 9 570 0,6%
47 Audi A3 9 386 0,6%
48 Bmw iX1 8 897 0,5%
49 Skoda Octavia IV 8 881 0,5%
50 Mercedes Classe A 8 807 0,5%
51 Renault Mégane E-Tech 8 752 0,5%
52 Renault Espace VI 8 687 0,5%
53 Renault Rafale 8 443 0,5%
54 Toyota Corolla 8 438 0,5%
55 Volkswagen ID.3 8 415 0,5%
56 Skoda Kamiq 8 046 0,5%
57 Seat Ibiza V 7 991 0,5%
58 Skoda Elroq 7 948 0,5%
59 Audi A1 Sportback 7 939 0,5%
60 Cupra Formentor 7 696 0,5%
61 Fiat 600 7 574 0,5%
62 Mini Countryman 3 7 541 0,5%
63 Dacia Spring 7 428 0,5%
64 Jeep Avenger 6 951 0,4%
65 Renault Renault 4 E-Tech Electric 6 758 0,4%
66 Kia Niro 6 654 0,4%
67 Opel Mokka 6 516 0,4%
68 Volkswagen Taigo 6 468 0,4%
69 Byd Seal U 6 311 0,4%
70 Toyota RAV4 6 218 0,4%
71 Volkswagen ID.4 6 164 0,4%
72 Tesla Model 3 6 128 0,4%
73 Renault Arkana 6 102 0,4%
74 Hyundai I20 5 854 0,4%
75 MG EHS 5 780 0,4%
76 Bmw X3 5 635 0,3%
77 Kia Picanto 3 5 601 0,3%
78 Cupra Born 5 119 0,3%
79 Fiat Panda IV 5 059 0,3%
80 Opel Frontera 5 002 0,3%
81 Suzuki Vitara III 4 951 0,3%
82 DS DS4 II 4 886 0,3%
83 DS DS7 4 749 0,3%
84 Fiat 500 4 680 0,3%
85 Peugeot 408 4 647 0,3%
86 Alfa Romeo Junior 4 573 0,3%
87 Kia Stonic 4 320 0,3%
88 Skoda Kodiaq II 4 293 0,3%
89 Citroën ë-C3 Aircross 4 216 0,3%
90 Kia EV3 3 955 0,2%
91 DS DS3 Crossback 3 928 0,2%
92 Bmw iX2 3 924 0,2%
93 Mini Aceman 3 921 0,2%
94 Cupra Terramar 3 892 0,2%
95 Cupra Leon 3 858 0,2%
96 Alpine A290 3 800 0,2%
97 Citroën C5 Aircross II 3 756 0,2%
98 Bmw X2 3 731 0,2%
99 Hyundai Bayon 3 726 0,2%
100 Volvo XC40 3 702 0,2%





Sources : PFA/AAA Data

Eric Houguet, écrit le 04/01/2026

Sur le même thème

Rechercher sur le site

VOTRE CREDIT AUTO MOINS CHER

Simulez le financement de votre voiture neuve ou d'occasion

Suivez-nous sur les réseaux sociaux

VOTRE ASSURANCE AUTO MOINS CHERE

Jusqu'à 357 € d'économies sur votre devis assurance auto

Lexique automobile

Certains termes automobiles vous échappent. Nous vous aidons avec notre lexique à y voir plus clair.

Consultez le lexique automobile

Icon newsletterNewsletter

Ne manquez rien de l’actualité automobile en vous inscrivant gratuitement à notre newsletter.

Je m'abonne

Shopping

Nous avons sélectionné pour vous des prestataires : concessionnaires, revendeurs, banquiers, radars…

Contactez nos partenaires
Reportage : actualites - Retrouvez les nouveautés du Mondial Paris Motor Show 2018