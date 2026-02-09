125 200 vols de voitures recensés par le ministère de l'Intérieur en 2025

Le ministère de l'Intérieur a recensé 125 200 vols de voitures en 2025 en France
(Source : Interstats Référence 2025), soit une nette baisse par rapport à 2024 (140 269 vols de voitures recensés en 2024).
La tendance à la baisse était observée avant la crise sanitaire. En 2025, le nombre de vols de véhicule enregistrés se rapproche de celui des années 2020 et 2021, niveaux les plus faibles depuis dix ans. En moyenne depuis 2016, le nombre de vols de véhicule est à la baisse (moins 3 % en moyenne par an sur la période 2016-2025).
Néanmoins, un véhicule est volé toutes les 4 minutes en France
.
En 2024, la France détenait le titre de champion européen du vol de véhicules
, devant l'Italie et le Royaume-Uni notamment.
D'après l'enquête VRS, en 2023, 57 % des victimes d'un vol de voiture
et 24 % des victimes d'une tentative de vol de voiture ont porté plainte auprès de la police ou de la gendarmerie nationales
.
Les vols de véhicules continuent d'être plus technologiques, plus coûteux, plus organisés et plus internationaux
.
Alors que protéger son véhicule contre le vol devient quasiment impossible, les automobilistes Français n'ont pas conscience des risques de vol et des impacts.
Avec l'augmentation de la valeur moyenne des véhicules neufs, la facture associée aux vols de véhicules, portée par les compagnies d'assurance
(et financée par les assurés au travers des cotisations versées), avoisine les 600 millions d'euros par an.Près de 9 voitures sur 10 sont volées par des techniques électroniques
. Ce chiffre illustre les modes opératoires (mouse jacking, attaque relai, vol à l'OBD etc.) qui permettent de déverrouiller et/ou démarrer le véhicule sans effraction
, tout en neutralisant les systèmes de sécurité embarqués dans les véhicules.
Les modèles récents, intégrant plus de technologie, demeurent à risque malgré les systèmes antivol ou de géolocalisation installés par les constructeurs automobiles
.
Les voitures volées sont maquillées
dans des ateliers clandestins pour être revendues sur le territoire français et dans les pays européens.
Tous les moyens d'identification
(marquage ou gravage, numéro de série, VIN etc.) sont retirés par les malfaiteurs. Le véhicule une fois maquillé dispose d'une nouvelle identité
et est réintégré dans le circuit "en toute légalité"
, puis revendu à des particuliers sur le marché intérieur ou dans les pays voisins.
Les vols dans les véhicules (233 500
) enregistrés diminuent de 9 % en 2025, après avoir progressé légèrement (en hausse de 1 %) en 2024. Comme pour les vols de véhicule, le nombre de vols dans les véhicules se rapprochent en 2025 de celui observé pendant la crise sanitaire (années 2020 et 2021), soit les niveaux les plus faibles des dix dernières années.
Les vols d'accessoires dans les véhicules (95 300) enregistrés diminuent très légèrement (en baisse de 1 %) en 2025, après une hausse en 2024 (en hausse de 4 %). Cette évolution annuelle cache cependant une nette orientation à la baisse tout au long de l'année 2025 avec un rebond observé sur le mois de décembre 2025.Sources
: Interstats Référence 2025, Observatoire des vols et de la récupération après-vol Coyote Secure 2026
Photo vehicule-gouttes-de-pluie-blanc-voiture-de-sport-17793007 de Erik Mclean sur Pexels