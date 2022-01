Un bloc de batterie Mercedes atteignant une densité énergétique de près de 400 Wh/l

Plutôt que de se contenter d'augmenter la taille de la batterie, Mercedes-Benz et l'équipe de Mercedes-AMG High Performance Powertrains (HPP) ont développé un toutC'est grâce à ce chiffre de référence qu'il a été possible d'intégrer un pack de batteriesdans les dimensions compactes du prototype de recherche Vision EQXX."En fait, nous avons intégré l'énergie de l'EQS dans les dimensions d'une voiture compacte ", explique Adam Allsopp, Directeur des technologies avancées chez HPP. "La batterie a presque la même quantité d'énergie, mais elle est deux fois plus petite et 30 % plus légère. Le système de gestion de la batterie et l'électronique de puissance ont été conçus dans un souci absolu de réduction des pertes. En atteignant cette étape importante en matière d'efficience, nous avons beaucoup appris qui seront pris en compte dans les futurs programmes de développement."L'provient en partie desGrâce à leuret à leur composition avancée, elles peuvent contenir beaucoup plus d'énergie que les anodes couramment utilisées.Une autre caractéristique qui a contribué à cette importante densité d'énergie est leLa plateforme, développée conjointement par Mercedes-Benz R&D et HPP, a permis de créer plus d' espace pour les cellules et de réduire le poids total.Le compartiment séparé pour les composants électriques et électroniques (EE), appelé OneBox, offre également plus d'espace pour les cellules, avec des avantages supplémentaires pour l'installation et le retrait.La OneBox intègre des dispositifs de sécurité dont le fonctionnement est économe en énergie et qui consomment beaucoup moins d'énergie que ceux d'un véhicule électrique de production équivalent.Chargée de repousser les limites de la faisabilité technique à tous les niveaux, l'équipe de développement de la batterie a expérimenté une tension exceptionnellement élevée.L'augmentation de la tension à plus de 900 volts s'est avérée un outil de recherche utile pour le développement de l'électronique de puissance. L'équipe a pu recueillir un grand nombre de données et évalue actuellement les avantages potentiels et les implications pour la future production en série.Plusieurs autres aspects de la conception de la batterie contribuent à son efficience élevée.Son enveloppe légère a été conçu conjointement par Mercedes-AMG HPP et ses partenaires du châssis de Mercedes-Grand Prix L'enveloppe est fabriquée dans un matériau composite durable dérivé de déchets de canne à sucre, renforcé par de la fibre de carbone, comme celui utilisé en Formule 1.La batterie est dotée d'un système d'équilibrage actif des cellules, ce qui signifie que l'énergie est extraite de manière égale des cellules pendant que la voiture roule, ce qui lui confère une plus grande endurance.Au total, la batterie du prototype de recherche Vision EQXX pèse environ, OneBox comprise.