La variabilité de l'usure des batteries haute tension dépend du véhicule électrique et de son utilisation

Marque Modèle Version Année SoH Kilomètres Audi e-Tron Sportback 55 2022 94.64 35090 Audi Q4 e-Tron 40 2023 90.84 49401 Audi A3 Sportback E-tron 2015 93.01 104229 Citroën C-Zero C-Zero 2016 88.23 75723 Fiat 500e e long range 2020 93.61 72458

Ford Mustang Mach-E 76 kWh RWD 2023 94.93 6588 Kia e-Soul 64 kWh 2020 98.13 31677 Nissan Leaf 30 kWh 2016 89.15 135117 Nissan Leaf 62 kWh 2019 98.29 26224 Peugeot e-2008 e-2008 2021 94.9 11167 Peugeot e-2008 e-2008 2019 92 36746

Polestar Polestar 2 LR Dual 2023 97.17 56789 Renault Kangoo ZE Kangoo ZE 2019 92.64 20989 Renault Twingo E-Tech Twingo E-Tech 2022 92.66 20402 Renault Twingo E-Tech Twingo E-Tech 2022 92.68 38755 Renault Zoe R90 41 kWh 2017 95 58034 Renault Zoe R135 50 kWh 2020 94.88 32009 Seat Mii electric plus 2020 94.79 30216 Seat Mii electric plus 2020 91.43 30102

Tesla Model 3 50 2021 97.19 58932 Tesla Model 3 Dual Motor 82 kWh 2021 96.2 116223 Tesla Model 3 SR plus 2021 98.15 30320 Tesla Model 3 50 2019 90.73 46779 Tesla Model 3 50 2021 98.2 29198 Tesla Model 3 74D 2021 94.98 24405 Tesla Model 3 50 2020 97.69 33361 Tesla Model 3 Dual Motor 2022 90.92 215972 Tesla Model 3 Single Motor 60 kWh 2022 100 6736

Tesla Model 3 74D 2019 97.34 50854 Tesla Model 3 50 2021 97.47 44214 Tesla Model 3 74D 2022 95.01 23295 Tesla Model 3 50 2019 100 9861 Tesla Model 3 74D 2022 90.45 62725 Tesla Model 3 74D 2023 90.45 62721 Tesla Model 3 Dual Motor 82 kWh 2022 96.53 92413 Tesla Model 3 P74D 2022 90.07 83755 Tesla Model 3 P74D 2022 90.4 65270 Tesla Model 3 74D 2022 89.44 118431

Tesla Model 3 74D 2022 89.82 97273 Tesla Model 3 50 2022 99.65 16601 Tesla Model S P90D 2018 89.5 115464 Tesla Model S Performance 2021 89.34 124186 Tesla Model S 100D 2018 89.94 91051 Tesla Model S 85 2014 93.54 127003 Tesla Model S 70D 2017 92.42 135693 Tesla Model S 100D 2018 89.55 288686 Tesla Model S 85 2014 90.08 194062 Tesla Model X 100D 2019 88.17 189154

Tesla Model Y Single Motor 2023 100 2665 Tesla Model Y Performance 2022 96.87 10868 Tesla Model Y Performance 2022 93.85 68348 Tesla Model Y 74D 2023 98.18 15516 Volkswagen e-up! V1 2014 89.21 131076 Volkswagen ID3 58 kWh 2021 100 17783 Volkswagen ID4 77 kWh 2023 98.98 2208

Alors que les véhicules thermiques ne seront plus produits en Europe à partir de 2035, l'suscite un vif débat.Une étude menée par, société spécialisée dans l'analyse et les tests d'état de santé des batteries, apporte des éclaircissements significatifs sur la performance des batteries des véhicules électriques au fil du temps, en rassemblant des informations sur l'état de santé (SoH) des batteries.À l'ère de l'électromobilité, la santé de la batterie est un facteur critique pour les acheteurs potentiels de véhicules électriques.Il faut notamment savoir que les batteries utilisées dans les véhicules électriques ont une durée de vie minimale d'environ 10 ans.Cependant, si le véhicule électrique reste inutilisé pendant un certain temps, la batterie de traction peut se vider, ce qui peut entraîner des difficultés pour la redémarrer. Il est possible de remédier à ce problème en installant un système de sauvegarde pour prolonger la durée de vie de la batterie en cas de non-utilisation prolongée.La durée de vie du véhicule électrique, également appelée longévité, est un facteur essentiel à considérer, surtout sur le marché actuel des véhicules électriques, où l'autonomie est cruciale pour les conducteurs MyBatteryHealth a donc étudié l'état de santé (SoH) des batteries des véhicules électriques après cinq ans d'utilisation.(= réduction de leur autonomie électrique).Les données rassemblées dévoilent des variations significatives de l'usure des batteries entre les différents modèles électriques.En analysant les modèles électriques de l'année 2015, les Nissan Leaf affichent en moyenne un SoH de 85,7 %, tandis que les Tesla Model S présentent un SoH de 91,8 %. Ces différences mettent en évidence la variabilité de l'usure en fonction du modèle électrique, mais aussi de l'utilisation.L'étude explore également les facteurs qui influencent l'usure des batteries des véhicules entièrement électriques.Comprendre ces facteurs peut aider les conducteurs à prolonger la vie de leurs batteries de traction et à optimiser leur expérience de conduite électrique.Toutes les batteries au lithium-ion ne se ressemblent pas.Les différences dans la composition des cathodes et d'autres facteurs peuvent avoir un impact sur la durée de vie de la batterie haute tension.L'étude de MyBatteryHealth fait ressortir que les batteries LFP (phosphate de fer lithium) présentent souvent une rétention de capacité à 100 % plus longue que les batteries NMC (nickel, manganèse, cobalt), ce qui peut contribuer à une durée de vie prolongée de la batterie.Il est courant de constater une perte de 5 % d'usure la première année, les batteries LFP de dernière génération repoussent le début de cette usure.Les “buffers” à l'intérieur de la batterie de traction, qui sont des zones inutilisées conçues pour éviter la surcharge ou la décharge excessive, peuvent influencer la durée de vie de la batterie.L'utilisation fréquente de chargeurs rapides peut accélérer la dégradation de la batterie haute tension.Les températures extrêmes, tant chaudes que froides, peuvent avoir un impact sur la performance de la batterie haute tension.Les véhicules équipés de systèmes de refroidissement liquide pour leurs batteries semblent mieux résister.: MyBatteryHealthLes données utilisées dans cette étude sont issues des tests effectués par les clients de l'application MyBatteryHealth depuis 2022. Cette approche est basée sur des tests réels effectués sur une large gamme de véhicules électriques.Les données ont ensuite été traitées de manière anonyme.Les numéros de série des véhicules n'ont pas été collectés.Les informations conservées incluent la marque, le modèle, l'année et l'état de santé (SoH) de la batterie.L'IA a analysé les données pour tirer des conclusions significatives.L'équipe de recherche, composée d'experts en batterie, d'ingénieurs en mobilité électrique et d'analystes de données, a procédé à une revue approfondie pour assurer la précision des méthodologies.