La batterie des véhicules électriques Volkswagen est démontable pour que toute pièce endommagée puisse être remplacée

Certaines informations peuvent laisser à penser qu'un véhicule électrique ne serait pas réparable, notamment dans le cas d'un accident ou d'un choc impactant la batterie haute tension.Cette situation peut arriver, notamment en cas de choc important, mais elle dépend en premier lieu deDans les phase de Recherche & Développement et de conception de la plateforme MEB pour véhicules électriques à batterie des marques du Groupe Volkswagen La plateforme MEB est une plateforme modulaire qui est le cœur de la gamme de véhicules électriques des marques du groupe Volkswagen : Volkswagen (gamme ID. et ID. Buzz), Skoda (Enyaq), Cupra (Born) et Audi (Q4).En cas d'endommagement du pack batterie, le technicien fait une évaluation des dommages selon une procédure précise fournie qui définit la liste des contrôles à effectuer.Ils comprennent des contrôles externes au travers d'une étude visuelle (plaque de protection de soubassement, état de la batterie, raccords de liquide de refroidissement...), ainsi que des contrôles internes (batterie haute tension ouverte, modules de batterie, calculateur de gestion de la batterie, connecteur haute tension...).Une fois l'évaluation visuelle terminée, si la réparation de la batterie est techniquement réalisable, le technicien procède à la remise en état de la batterie, sa fermeture et contrôle d'étanchéité puis sa remise en service.La batterie faisant partie intégrante de la structure du châssis du véhicule électrique, et donc de son équilibre, son remplacement intégral prend environ 4 heures (dépose / repose).Une intervention type de réparation de batterie haute tension avec diagnostic et remplacement des éléments abîmés ou défectueux prend en moyenne 2 journées.La réparation d'une batterie est un acte potentiellement dangereux car la tension est très élevée, 400V, voire 800V sur certains modèles de voitures électriques Les interventions doivent impérativement être réalisées par des techniciens experts spécialement formés et qualifiés pour ces opérations techniques complexes.Le groupe Volkswagen a mis en place des centres spécialisés appelés Centre de Réparation de Batterie où seront réalisées les opérations de réparation de batterie des véhicules sur l'ensemble du territoire.A ce jour, environ 50 centres sont opérationnels avec un objectif de plus de 150 centres fin 2026.Les techniciens qui travaillent dans ces centres au sein du réseau des marques du groupe Volkswagen ont suivi, en plus de leur cursus de Conseiller Technique Expert, une formation de 50 heures spécifique aux opérations sur les véhicules électriques à batterie, afin de développer leur expertise sur cette technologie ainsi que sur les opérations de maintenance et de réparation des batteries de traction.