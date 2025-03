Le refroidissement par immersion d'une batterie haute tension de véhicule électrique réduit le temps de charge

Leest une des solutions aux exigences de la charge ultra-rapide de la prochaine génération de voitures électriques . Cette technologie permet de réduire la taille et le poids de la batterie tout en augmentant l'autonomie.Un démonstrateur de Renault Mégane E-Tech est équipé d'une batterie refroidie par immersion grâce à sa technologie de fluides « Cell-Shield » de TotalEnergies. Sur le démonstrateur, il a été possible deet d'. Ceci montre que le refroidissement des batteries au lithium par immersion permet de s'affranchir des contraintes liées au chauffage des cellules au lithium. Les propriétés du fluide « Cell-Shield » permettent d'atteindre des niveaux de sécurité élevé en contenant l'emballement thermique.Le démonstrateur montre la pertinence du système de refroidissement par immersion et la faisabilité de son intégration à grande échelle pour un coût limité.Pascal Correia, Directeur Technologie et Ingénierie Produit de TotalEnergies Lubrifiants ajoute : « Nous sommes très fiers de la confiance que nous accordent les constructeurs automobiles pour ce projet innovant. Nos travaux ont démontré l'immense potentiel du refroidissement par immersion avec les fluides développés par nos équipes de Recherche & Développement. Le fait que nous ayons réussi à greffer notre système sur un véhicule de série démontre son potentiel à grande échelle. »