L'analyse comparative des batteries de véhicules électriques fournit des résultats de benchmark pertinents

Étape importante dans la mise en vente d'unsur le marché de l'occasion, lesfournissaient jusqu'à présent uniquement des informations individuelles sur l'état absolu de la batterie d'un véhicule électrique sans mise en perspective avec des informations extérieures.L'ajout d'unefait rentrer le diagnostic de batterie dans une nouvelle ère.Aviloo Battery Diagnostics fait basculer l'analyse des batteries dans une nouvelle ère avec une approche plus poussée permettant de calculer avec précision l'état de santé (SoH) de la batterie, mais aussi de le comparer à des véhicules électriques similaires. Cette avancée marque une autre étape importante dans le diagnostic des batteries des véhicules électriques.Aviloo possède l'une des bases de données sur les batteries la plus complète du marché grâce à ses analyses approfondies. Afin de fournir des résultats de benchmark précis et pertinents, Aviloo a introduit de nouveaux algorithmes et restructuré le système de rapport des Premium et Flash Tests.Une analyse comparative de référence n'est possible qu'avec un diagnostic de batterie indépendant, qui n'utilise pas les données lues dans la batterie, mais se base sur des données mesurées et analysées.L'entreprise Aviloo possède toutes les données qui lui permettent de renforcer son analyse des batteries et de permettre la comparaison avec des véhicules similaires mais de marques et de modèles différents.L'une des principales nouveautés de cette analyse comparative est la représentation graphique et numérique des valeurs d'état de santé (SoH) d'un véhicule électrique spécifique, par rapport aux valeurs SoH de tous les autres modèles électrique similaires.De plus, les analyses fournissent des comparatifs sur d'autres catégories pertinentes telles que la résistance interne et les performances de la batterie.Les informations sur le comportement de charge et de conduite des véhicules électriques mettent en évidence l'influence du comportement de conduite sur la santé de la batterie."En comparant un véhicule avec de nombreux autres véhicules de la même catégorie, nous donnons une réponse simple et compréhensible sur la qualité de la batterie d'un véhicule électrique par rapport à d'autres véhicules électriques de même modèle, âge et kilométrage. C'est la réponse à de nombreuses questions, tant des vendeurs que des acheteurs, facilitant considérablement la mise sur le marché des véhicules électriques d'occasion." explique Marcus Berger, CEO d'Aviloo.Cette manière de présenter les résultats renforce la confiance en informant graphiquement et numériquement sur l'état de chaque cellule. En cas d'anomalies dans la batterie, le Certificat Premium et le Rapport Flash fournissent une analyse détaillée.: Aviloo