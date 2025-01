La Volkswagen ID.7 Pro S parcourt 941 km sur une seule charge de batterie lors d'un test d'efficience

Dans le centre d'essai de Nardò, au sud de l'Italie, unede série dotée d'un groupe motopropulseur développant 286 ch (210 kW) et d'une batterie d'une capacité nette de 86 kWhElle a ainsi dépassé de 232 km (ce qui correspond à une augmentation de 32,7 %) l'autonomie maximale en cycle mixte WLTP du modèle qui est de 709 km.L'autonomie en cycle mixte WLTP est déterminée sur un banc d'essai roulant selon le protocole WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) avec une dotation d' équipements destinée à optimiser l'autonomie. La valeur réelle de l'autonomie mesurée selon le protocole WLTP est susceptible de varier en fonction des équipements. L'autonomie réelle varie en fonction du style de conduite, de la vitesse, de l'utilisation des fonctions de confort et d'équipements auxiliaires, de la température extérieure, du nombre de passagers/de la charge, de la topographie et du processus d'usure et de vieillissement de la batterie.Sur l'ensemble de l'essai, la voiture électrique Volkswagen , ce qui correspondrait àLa consommation de carburant en cycle mixte WLTP de la Volkswagen ID.7 Pro S est de 13,6-16,2 kWh/100 km.L'essai visait à évaluer l'efficience maximale de la Volkswagen ID.7 Pro S.L'essai sur piste de la Volkswagen ID.7 Pro S1 a été réalisé en décembre 2024 par les pilotes de Volkswagen Driving Experience, dans le centre de Nardò, dans des conditions de température comprises entre 5 °C et 15 °C. Baptisé « Low Speed Ring », le circuit de 12,5 km permet de simuler les conditions de trafic les plus diverses et de tester l'endurance d'un véhicule. L'essai a été réalisé à une. Ce chiffre bas correspond à la vitesse type enregistrée aux heures de pointe dans certaines grandes villes, estimée entre 22 km/h (à Hambourg) et 31 km/h (Amsterdam) selon l'indice établi par le spécialiste des technologies de géolocalisation TomTom.Le modèle soumis aux essais n'a subi aucune modification technique. Il est directement issu des lignes de l'usine d'Emden.La Volkswagen ID.7 Pro S, avec sa(capacité nette), est conçue pour la production en série.La capacité nette de la batterie est un chiffre communément indiqué pour les batteries haute tension, quel que soit le véhicule électrique concerné. Elle est calculée à partir d'un profil de charge constant dans des conditions limites définies et tient compte de l'intégralité de la plage de capacité pouvant être utilisée au sein d'un véhicule électrique jusqu'à ce que ce dernier s'arrête complètement. La décharge effective peut différer de cette capacité en fonction des habitudes de conduite du conducteur et de la température de la batterie haute tension. La plage de capacité homologuée conformément au protocole WLTP correspond à la décharge d'énergie utile pour un véhicule neuf.L'efficience de la Volkswagen ID.7 Pro S repose sur l'aérodynamisme de ses formes et sur une motorisation électrique APP550 à la pointe de la technologie. Leest faible, avec une valeur de(variable selon l'équipement).Placé sur l'essieu arrière, le moteur électrique APP550 développe un couple maximal de 545 Nm et maintient la consommation entre 13,6 et 16,2 kWh/100 km en cycle WLTP. Il permet à la la Volkswagen ID.7 Pro S de franchir le 0 à 100 km/h en 6,6 secondes.La voiture bénéficie d'une capacité de recharge en courant continu rapide. Une borne de 200 kW permet de récupérer 244 km d'autonomie en 10 minutes. À pleine capacité, la batterie passe de 10 % à 80 % de charge en 26 min environ.