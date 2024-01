La cellule à électrolyte solide de QuantumScape réussi son premier test d'endurance sur la robustesse

Lade QuantumScape, également appelée batterie à semi-conducteurs, a montré qu'ellePour un véhicule électrique , ces chiffres laissent entrevoir une, selon le modèle.Lesont été réalisés au sein des laboratoires de PowerCo, la société dédiée aux batteries de traction du groupe Volkswagen Les semi-conducteurs sont considérés commeCette technologie d'avenir prometQuantumScape, une entreprise états-unienne, vient tout juste de franchirLade QuantumScape a largementen supportant plus de 1 000 cycles de charge.Pour une voiture électrique d'une, cela correspond à une distance totale de plus d'un demi-million de kilomètres.À l'issue des tests,(rétention de l'énergie de décharge).Les essais ont été réalisés au sein des laboratoires dédiés aux batteries de PowerCo, à Salzgitter, en Allemagne, durant plusieurs mois.La procédure d'essai standardisée à laquelle les cellules de batteries à semi-conducteurs ont été soumises met l'accent sur la robustesse.Pour cette phase de développement, les objectifs fixés correspondaient à 700 cycles de recharge pour une perte de capacité maximale de 20 %.La cellule à semi-conducteurs de QuantumScape a largement dépassé ces attentes au cours du dernier test.Elle a également satisfait aux exigences sur les critères de la capacité de recharge rapide, de la sécurité et du taux d'autodécharge.La cellule à semi-conducteurs testée est constituée de 24 couches, ce qui correspond à l'objectif prévu pour la production en série.La prochaine étape du développement consistera àFrank Blome, CEO de PowerCo : « Ce sont là des résultats très encourageants, qui témoignent de l'immense potentiel de la cellule à semi-conducteurs. La phase de développement pourrait déboucher sur une cellule de batterie capable d'assurer une importante autonomie, de se recharger très rapidement et qui ne s'userait pratiquement pas. Nous sommes pleinement convaincus du potentiel de cette technologie, et nous travaillons sans relâche avec notre partenaire QuantumScape en vue d'une production en série. »Jagdeep Singh, fondateur et CEO de QuantumScape, se félicite de l'issue des tests : « Les résultats des essais menés par PowerCo, filiale de Volkswagen Group, prouvent sans conteste que les cellules lithium-métal à semi-conducteurs sans anode de QuantumScape sont capables de réaliser de remarquables performances . Il nous reste beaucoup à faire avant de commercialiser cette technologie ; mais à notre connaissance, aucune autre batterie lithium-métal pour l'automobile n'a montré une telle rétention de l'énergie de décharge sur un nombre de cycles comparable, dans les mêmes conditions. Nous sommes ravis de travailler en étroite collaboration avec Volkswagen Group et PowerCo pour exploiter cette technologie et la mettre sur le marché aussi rapidement que possible. »Le groupe Volkswagen collabore avec QuantumScape depuis 2012, et compte parmi les principaux investisseurs de la start-up.Le concept de cellule unifiée développé par PowerCo pour Volkswagen est adapté à la technologie à semi-conducteurs.