La durée de vie des batteries des véhicules électriques est estimée sur une plage de 10 à 15 années d'utilisation normale

Bien que l'essor des véhicules électriques soit encore très récent, les constructeurs automobiles commencent à avoir un certain recul sur lad'origine.A l'heure actuelle, les constructeurs automobiles estiment une plagede la batterie haute tension, soit, avant qu'elle n'atteigne un seuil limite de 70% de sa capacité initiale.Cetted'un véhicule électrique à l'autre selon les facteurs rencontrés à l'usage :- Même en utilisation normale, l'âge et le nombre de cycles de recharge viennentpermettent de prolonger la durée de vie de la batterie dans sa configuration d'origine.- La garantie du constructeur (généralement de 8 années limitée à 160 000 kilomètres) ne devrait concerner que les rares occurrences de vices de fabrication ;- Les batteries des véhicules électriques accidentés sont mises au rebut par mesure conservatoire, en raison des risques accrus de dysfonctionnement et de départ de feu ;- Les(décharges profondes, recharges rapides excessives, températures externes sévères…) accélèrent la dégradation de l'état de santé (SOH) des batteries haute tension.Il existe un véritable enjeu lié à la durée de vie et, selon une étude réalisée en 2024 par Geotab sur 10 000 véhicules électriques.Alors que la fiabilité des pièces et des motorisations électriques pourrait permettre d'envisager d'étendre l'usage du véhicule électrique au-delà des 20 ans, permettant un meilleur rendement des matériaux utilisés, et pour le conducteur, une utilisation plus durable au regard du prix d'acquisition du véhicule, la non réparabilité des batteries haute tension et l'impossibilité d'en prolonger la durée de vie peut s'avérer une cause d'obsolescence et de perte pécuniaire pour l'automobiliste, constituant un non-sens environnemental autant que sociétal.: « Vies de la batterie du véhicule électrique » de L'Avere-France, l'association nationale pour le développement de la mobilité électrique, le Club Stockage d'énergies de l'ATEE, l'Association Technique Energie Environnement , et Wavestone