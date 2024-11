La technologie de batterie céramique au lithium repousse les performances des batteries des véhicules électriques

Les technologies de batteries de traction actuellement sur le marché peinent à convaincre les automobilistes :etLarehausse les performances des batteries des véhicules électriques La technologie de batterie céramique au lithium de ProLogium permet :- de recharger un véhicule électrique pour 300 km d'autonomie en 5 minutes,- d'économiser 300 kg en moyenne (par rapport à une batterie lithium-ion ) sur une batterie à prix inchangé,- d'atteindre une densité énergétique de 321Wh/kg (355Wh/kg fin 2024).Pour un prix de pack de batterie donné, une réduction de poids de 300 kg et une diminution de 44% du volume, entraîne une économie de 34% de la capacité totale de la batterie.Unepermet de réparer des petits modules.L'augmentation des performances atteintes par la technologie de batterie céramique au lithium résulte des derniers progrès réalisés par ProLogium sur son anode composée à 100% de silicium composite. La batterie, plus petite et plus légère, possède une densité énergétique 28% supérieure (par rapport aux batteries lithium-ion actuelles) et permet à un véhicule électrique d'être rechargé pour 300 km en 5 minutes).La batterie céramique au lithium propose unede 749Wh/L (volumétrique) ou 321Wh/kg(gravimétrique). ProLogium pense atteindre une densité énergétique de 823Wh/L et de 355Wh/kg d'ici la fin de l'année 2024.À titre de comparaison, une batterie Lithium-Fer-Phosphate (LPP : famille des batteries lithium-ion) actuelle possède généralement une densité énergétique inférieure à 200Wh/kg, et une batterie Nickel-Manganèse-Cobalt (NMC) ne dépasse pas les 300Wh/kg.La batterie céramique au lithium conçue par ProLogium surpasse de 77% en moyenne le niveau de densité énergétique des batteries lithium-ion actuellement sur le marché.Les temps de charge sont en nette réduction par rapport aux batteries lithium-ion actuelles : 60 % de capacité de batterie en 5 minutes et à 80 % en 8 heures et 30 minutes.Les performances des batteries céramiques au lithium ont été certifiées par l'organisme de référence TÜV Rheinland.L'entrée en production chez ProLogium des batteries céramiques au lithium est prévue enà Dunkerque.Ces progrès contribueront à réduire le coût total de possession d'un véhicule électrique grâce à une taxation carbone réduite, un coût d'achat abaissé et des coûts de recharge inférieurs aux prix actuellement en vigueur.Cette technologie de batterie permettrait de lever les obstacles à la massification du véhicule électrique en France, en Europe et dans le monde.Vincent Yang, Fondateur et Président de ProLogium déclare : « Une nouvelle génération de batteries sera indispensable pour faire transformer l'industrie du véhicule électrique en véritable industrie de masse. Le niveau de performance technologique que nous venons d'atteindre a ainsi la capacité de repousser considérablement les limites actuelles du véhicule électrique en termes d'autonomie, de temps de recharge, de valeur résiduelle et de réparabilité, le tout dans un format plus petit et plus léger. Notre projet industriel progresse et nous pourrons bientôt mettre au service des constructeurs nos solutions pour répondre aux attentes des consommateurs. »