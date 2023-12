Un carter de batterie pour les véhicules électriques qui exploite de manière optimale l'espace pour le stockage d'énergie

Un prototype de carter de batterie innovant pour les véhicules électriques

FEV et le spécialiste de la production de feuilles d'aluminium formées à chaud Impression Technologies (ITL) ont développé unGrâce à la technologie HFQ (Hot Form Quench, formage à chaud et trempe sous presse),À cette fin, les exigences de structure complexe liées à cet élément de la batterie sont mises en œuvre d'une manière inédite.De cette façon, l'intégration du carter de batterie au véhicule électrique est, et. Cela permet d'assurer soit une plus grande autonomie kilométrique, soit un plus faible encombrement de la batterie de traction tout en conservant la même autonomie.Ce concept de logement de batterie pour véhicules électriques sera produit et présenté sous forme de prototype dans les mois à venir.« Avec le développement de ce tout nouveau concept de logement de batterie, nous démontrons une fois encore la capacité de FEV à explorer de multiples voies en matière de mobilité durable. Nous proposons des solutions qui répondent aux demandes du marché, en permettant notamment d'augmenter l'autonomie des véhicules électriques. Nous avons trouvé en ITL, spécialiste des structures légères, le partenaire idéal pour concrétiser ce projet et le proposer prochainement à nos clients et partenaires sous la forme d'un prototype », explique le Professeur Stefan Pischinger, PDG du Groupe FEV.Dans le concept de logement de batterie pour véhicules électriques développé par FEV, les performances structurelles requises sont assurées par un « exosquelette » qui assure une répartition des contraintes au-dessus et en dessous du bloc-batterie.Cela permet, d'une part, de protéger les cellules de batterie contre les chocs pouvant survenir en cas d'accident et, d'autre part, d'optimiser la rigidité du système dans son ensemble (batterie et carrosserie).Afin d'obtenir les performances structurelles requises dans un espace d'installation restreint, le concept développé par FEV nécessite de mettre en œuvre des structures complexes, avec de faibles rayons et angles de dépouille.La réalisation de ces structures est rendue possible grâce à la technologie HFQ, un procédé de formage à chaud de l'aluminium développé par ITL. « La technologie HFQ vient étoffer le portefeuille de technologies de fabrication dont nous disposons pour créer de nouvelles innovations et nous permet de mettre en œuvre des structures plus complexes que les technologies classiques de formage à froid », a déclaré Christian Kürten, Responsable de l'Architecture Véhicule chez FEV Vehicle. « À cela s'ajoute l'utilisation d'alliages d'aluminium à haute résistance qui, associés au procédé HFQ, permettent in fine d'obtenir les performances requises tout en optimisant l'espace d'installation ».« L'approche pionnière de FEV, qui se base sur l'excellence de la conception et l'ouverture d'esprit en vue de développer des solutions innovantes et légères pour les véhicules électriques, s'accorde parfaitement avec ITL et sa technologie d'allègement HFQ », a déclaré Jonathan Watkins, PDG d'Impression Technologies. « Notre expertise en matière de caractérisation des alliages d'aluminium à très haute résistance, de conception pour la fabrication, de simulation d'emboutissage ainsi que de production, associée au réseau mondial de FEV dans l'industrie automobile , nous permet d'être parfaitement complémentaires et de garantir que tous les constructeurs automobiles pourront bénéficier de ce nouveau concept de carter de batterie. »