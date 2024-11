La Volkswagen ID.7 Pro S dotée d'une batterie de 86 kWh parcourt 794 km avec une seule recharge à une vitesse moyenne de 51 km/h

Sous la houlette de Felix Egolf, responsable du projet et spécialiste des longues distances au volant de modèles électriques (hypermiling ou hyper-kilométrage), l'équipe Volkswagen Suisse a parcouruCe chiffre estdu modèle, qui est de 709 km (selon les spécificités du modèle allemand).Rappelons que la valeur réelle de l'autonomie mesurée selon le protocole WLTP (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure) sur un banc d'essai roulant est susceptible de varier en fonction des équipements. L'autonomie réelle varie en fonction du style de conduite, de la vitesse, de l'utilisation des fonctions de confort et d' équipements auxiliaires, de la température extérieure, du nombre de passagers/de la charge, de la topographie et du processus d'usure et de vieillissement de la batterie.La berline routière Volkswagen a effectué l'ensemble de son parcours en journée sLe véhicule a parcouru un circuit de près de 81 km, traversant l'agglomération de Zoug, au sud de Zurich. L'itinéraire établi correspondait à une situation de conduite quotidienne, incluant du trafic urbain, des portions d'autoroute et des routes de campagne avec d'importants dénivelés. Huit conducteurs différents se sont relayés pour parcourir 794 km au total sur deux journées consécutives, avec une seule recharge. Cette distance correspond peu ou prou à la distance entre Bâle et Emden, dans le nord de l'Allemagne, où est construite la Volkswagen ID.7. La consommation moyenne sur l'ensemble du parcours s'établit à 10,3 kWh/100 km, un chiffre particulièrement faible par rapport à la consommation en cycle WLTP la plus basse du modèle, qui est de 13,6 kWh/100 km. Ce chiffre équivaut à une consommation moyenne de 1,1 l/100 km sur un modèle diesel.Le parcours de 794 km a été réalisé en plein jour, en conditions de circulation normales, à uneL'autonomie restante affichée était de 2 km.La Volkswagen ID.7 Pro S ayant servi à cet essai n'était pas le modèle le mieux équipé de la gamme en termes d'autonomie. Conformément aux règles de calcul du cycle WLTP, ce véhicule doté d'équipements optionnels comme le pack Confort, le pack de systèmes d' aide à la conduite IQ .Drive, le pack extérieur Plus ou encore une pompe à chaleur, dispose plutôt d'une autonomie de 700 km en cycle WLTP (consommation électrique en cycle mixte : 13,8 kWh/100 km).La Volkswagen ID.7 Pro S affiche unen fonction des équipements choisis. Selon les équipements optionnels choisis, la. Avec la dotation la plus favorable (spécifications du marché allemand), l'ID.7 Pro S atteint 709 km d'autonomie en cycle WLTP. A une puissance de charge de 200 kW, il lui faut 10 minutes de recharge pour regagner assez d'électricité pour parcourir environ 244 km, soit le temps d'une pause-café, et elle peut passer de 10 à 80 % de charge en 26 minutes.