L'outil d'analyse des batteries de traction des véhicules électrifiés détermine l'état de fonctionnement

Selon les résultats issus de l'étude Aviloo Remarketing 2024, 75 % des acheteurs de véhicules électriques ou hybrides rechargeables d' occasion s'attendent à recevoir unlors de l' achat . Il est essentiel de s'assurer de l'de façon précise lors du reconditionnement des véhicules électriques et hybrides rechargeables d'occasion.L'outil d'analyse des batteries de traction des véhicules électrifiés nommé « Flash Test » d'Aviloo est certifié TÜV ou Cara (Car Remarketing Association Europe).En trois minutes, le « Flash Test » détermine l'état de fonctionnement de la batterie de traction sans déplacer le véhicule électrifié. Le résultat se présente sous forme d'un rapport détaillé simple et compréhensible dans lequel est affiché l'état de santé de la batterie. Sous forme de score (sur 100), indépendant de tous fabricants, il prend en compte l'absence de défaut et la capacité résiduelle de la batterie. Plus le score est élevé, meilleur est son état de fonctionnement. Le « Flash Test » détecte de manière fiable les défauts et fournit des informations détaillées sur la nature, le type et la position du défaut (jusqu'à la cellule près).L'Aviloo Score se baseet est une combinaison de données actuelles et de données historiques. La consommation totale d'énergie, le nombre de cycles de charge et de cycles complets, le comportement de conduite, etc. sont interprétés par des applications Big Data et intégrés dans l'Aviloo Score.Plus le score est élevé, meilleur est l'état de la batterie haute tension. En cas de risques significatifs, le Flash Test fournit un rapport "Rouge", avec des indications spécifiques sur le type et la nature de l'erreur.Le « Flash Test » mesure- Communication du véhicule : il est testé si tous les signaux nécessaires sont disponibles et plausibles, si le taux d'échantillonnage des différents signaux est correct et si la qualité des signaux répond aux exigences.- Unité de commande de la batterie : on teste si le SoC estimé de la batterie est correct, si le SoH estimé de la batterie est plausible, si les SoC des cellules sont corrects et si les SoH des cellules sont plausibles, si tous les capteurs de température ainsi que les capteurs de tension des cellules sont en ordre.- Etat de la batterie haute tension : intensité du courant de la batterie, tension de l'accumulateur, écart de la tension des cellules et écart de la température des cellules.- Historique de la batterie : état de santé estimé par le BMS, consommation moyenne, cycles de charge rapide et cycles de charge normale, histogramme SoC et DoD, temps d'égalisation et cycles complets de la batterie.L'outil d'analyse des batteries de traction des véhicules électrifiés d'Aviloo est simple à réaliser et compréhensible même pour les non-initiés.Le service permet aux revendeurs de gagner en transparence auprès de leurs clients, rassurant sur la qualité et aidant le client dans sa prise de décision.La présence de certificats de test, par la réassurance qu'ils procurent, augmente (selon une étude Aviloo) de 36 % le nombre d'acheteurs potentiels pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables d'occasion.Marcus Berger, PDG d'Aviloo explique : « Les acheteurs de véhicules électriques d'occasion sont très conscients de l'importance d'avoir une batterie en parfait état de santé puisqu'il s'agit du composant principal de leur véhicule. Il est tout à fait compréhensible qu'ils exigent des certificats de batterie lors de la vente.»L'entreprise Aviloo est spécialisée dans le domaine du diagnostic de batteries pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elle développe et commercialise des tests précis, rapides et indépendants des constructeurs pour évaluer l'état de santé (SoH – State of Health) et détecter les défauts des batteries de traction des véhicules électriques d'occasion. Les résultats des tests sont fournis sous forme de rapports détaillés et de certificats. Tous les processus d'analyse et les rapports sont certifiés TÜV ou Cara (Car Remarketing Association Europe), garantissant ainsi une transparence et une assurance absolues pour les acheteurs, les vendeurs et les utilisateurs de véhicules d'occasion (professionnels et particuliers). Aviloo couvre actuellement 95 % des modèles électrifiés disponibles.