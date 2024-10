L'usure des batteries haute tension des véhicules électriques inférieure aux idées reçues

Le marché des véhicules électriques a du mal a dépasser durablement les 15% des ventes de véhicules.Parmi les freins à l'achat des véhicules électriques, il y a une, un élément clé au coût astronomique (une batterie peut représenter jusqu'à 50% du prix d'une voiture électrique neuve).Une étude réalisée par MyBatteryHealth apporte uneEn analysant les donnéestestés au niveau mondial, MyBatteryHealth révèle que, un indicateur clé de la performance et de la longévité des batteries.Les tests ont été effectués sur un panel représentatif deMyBatteryHealth indique: "Ces résultats apportent une nouvelle perspective sur la durabilité des batteries et laissent entrevoir un marché des véhicules électriques d'occasion beaucoup plus solide que prévu."L'étude réalisée sur l'usure des batteries par MyBatteryHealth révèle que :- seulement 2 % des véhicules d'occasion présentent un State of Health (SoH) inférieur à 75 %, seuil critique pour la performance des batteries ;- à peine 6% présentent un State of Health (SoH) inférieur à 80%.Le State of Health (SoH) mesure la capacité restante d'une batterie haute tension à emmagasiner et à délivrer de l'énergie par rapport à sa capacité initiale lorsqu'elle était neuve. En d'autres termes, un State of Health (SoH) de 100 % indique une batterie neuve et entièrement fonctionnelle, tandis qu'un SoH de 75 % signifie que la batterie ne peut plus retenir que 75 % de l'énergie qu'elle pouvait stocker à l'origine.Un State of Health (SoH) inférieur à 75 % est considéré comme un seuil critique par les experts du secteur automobile , car il peut entraîner une dégradation rapide de la performance du véhicule électrique. Cela se traduit par une réduction notable de l'autonomie du véhicule électrique. Cela signifie que l'utilisateur devra recharger son véhicule plus fréquemment, ce qui affecte directement l'expérience utilisateur et peut entraîner une frustration liée à l'autonomie.À partir de ce niveau, la batterie haute tension devient plus susceptible de dysfonctionnements. Elle pourrait également montrer des signes de surchauffe, de déséquilibre entre les cellules ou d'autres problèmes liés à l'usure, provoquant une dégradation rapide, et entraînant une défaillance plus complète.La technologie MyBatteryHealth permet d'évaluer l'état de santé des batteries haute tension avec précision grâce à son algorithme indépendant et à l'utilisation de connexions API.La technologie MyBatteryHealth utilise un processus qui permet de détecter les anomalies du système BMS (Battery Management System) et d'identifier les causes probables des défauts détectés.Le State of Health (SoH) est un indicateur de référence qui affecte la valeur de la revente. Lorsqu'il est inférieur à 75%, il alerte sur le niveau de dégradation de la batterie haute tension, qui devra être changée rapidement.Selon l'étude MyBatteryHealth, environ 94 % des véhicules testés conservent une batterie en bon état avec un SoH supérieur à 80 %.Ce chiffre met en lumière la fiabilité des batteries des véhicules électriques, même après plusieurs années d'utilisation.L'étude montre également que les batteries plus récentes s'usent encore moins vite.MyBatteryHealth ajoute : "La dernière moyenne d'usure est d'environ 1.8% par année d'utilisation, ce qui laisse augurer des résultats encore meilleurs dans les années à venir.": My Battery Health