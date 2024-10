La technologie des batteries à l'état solide de Factorial en test sur des Dodge Charger Daytona d'ici 2026

A l'heure actuelle,(LFP, NMC, etc.), qui détermine leurs caractéristiques en termes de coût , de densité énergétique et de durabilité.Les constructeurs automobiles adoptent des stratégies différentes quant à la chimie des cellules de batteries pour les véhicules électriques.• La(Lithium - Fer - Phosphate) : cette chimie de batterie est plus économique car elle utilise moins de métaux rares comme le cobalt ou le nickel. Elle offre une grande longévité et une meilleure stabilité thermique, mais leur densité énergétique est plus faible que les autres types de batteries, ce qui les rend légèrement moins performantes en termes d'autonomie.• La(Nickel - Manganèse - Cobalt) : cette technologie de batterie offre une densité énergétique plus élevée, ce qui se traduit par une meilleure autonomie pour le véhicule électrique . Cependant, le coût de production est plus élevé en raison de la présence de métaux rares comme le cobalt et le nickel. Elle est aussi plus sensible aux cycles de charge et décharge, ce qui peut affecter la longévité.Le futur de la voiture électrique de masse passe• La, également appelée batterie à électrolyte solide ou batterie tout solide, désigne un type d'accumulateur électrique pour lequel l'électrolyte, placé entre l'anode et la cathode, est solide, sous forme d'une plaque de verre ou de gel.Ce type d'accumulateurpour le véhicule électrique: une densité énergétique supérieure, une plage de température d'utilisation plus élevée, un moindre risque moindre d'embrasement et l'absence de métaux rares comme le cobalt.La technologie de la batterie solide est, son industrialisation en grande série posant des difficultés importantes. Dodge , l'une des marques américaines de Stellantis, intègre les, véhicule électrique basé sur la plateforme STLA Large dédiée aux véhicules électriques de grandes tailles. Les véhicules électriques Dodge seront sur la route d'ici 2026.Les cellules de batterie à l'état solide basées sur la technologie Fest de Factorial offrent des avantages substantiels par rapport aux batteries lithium-ion traditionnelles, notamment une, un, deset un. Il s'agit d'une innovation de rupture pour alimenter les véhicules électriques de la prochaine génération.La technologie de batterie à semi-conducteurs de Factorial présente une densité énergétique de plus de 390Wh/kg.La batterie solide de Factorial offre une autonomie par charge jusqu'à 50 pour cent supérieure, une sécurité accrue et un coût équivalent à celui des batteries lithium-ion classiques.Les technologies Fest (Factorial Electrolyte System Technology) et Solstice s'appuient sur un matériau d'électrolyte solide, qui permet d'obtenir des performances sûres et fiables avec des matériaux cathodiques et anodiques de haute capacité. Les batteries à l'état solide de Factorial sont conçues pour s'intégrer de manière transparente aux processus de fabrication existants.Les tests des batteries à semi-conducteurs de Factorial dans des conditions de conduite réelles visent à évaluer les performances réelles des véhicules électriques équipés de batteries à semi-conducteurs de Factorial.La plateforme STLA Large de Stellantis sera utilisée par les marques Jeep , Dodge, Chrysler Alfa Romeo et Maserati . Elle est conçue pour prendre en charge jusqu'à deux millions de véhicules dans le monde.« Cette flotte de véhicules de démonstration constitue une étape importante dans notre partenariat avec Factorial », a déclaré Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer de Stellantis. « En intégrant la solution de batterie innovante de Factorial dans la plateforme STLA Large, nous validons son potentiel pour améliorer notre gamme de véhicules électriques, en veillant à ce que les clients bénéficient de meilleures performances, d'une plus grande autonomie et de temps de charge plus rapides dans les années à venir. »« Nous sommes honorés de participer à cette aventure avec Stellantis pour accélérer l'adoption des véhicules électriques », a déclaré Siyu Huang, CEO et cofondateur de Factorial. « Nous pensons que la technologie des semi-conducteurs peut jouer un rôle crucial pour permettre à la prochaine génération de véhicules électriques d'améliorer ses performances et de réduire ses coûts ».Rappelons que Stellantis a investi 75 millions de dollars dans Factorial en 2021.Factorial a conclu des accords de développement conjoints avec Mercedes -Benz, Stellantis, Hyundai Motor Company et Kia Corporation.