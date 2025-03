L‘état de santé de la batterie d‘un véhicule électrique détermine le niveau des performances

L‘état de santé de lad‘unest l‘un des aspects les plus importants du véhicule électrique. Il détermine le niveau des performances: l'autonomie et le temps de charge.Le termesignifie "State of Health" ("État de Santé" en français) et correspond àde la batterie de traction d'une voiture électrique Les paramètres déterminants de l'état de santé d‘une batterie de traction sont la(V), la(Ah) et la(kWh).Les paramètres déterminants changent en fonction de lade la batterie, des(la température extérieure), des(profil de conduite), etc.Pour savoir dans quel état se trouve la batterie de traction d‘une voiture électrique, il est nécessaire de déterminer l'état de santé de la batterie de traction d'une voiture électrique (SoH).La mobilité électrique est une industrie jeune pour laquelle des normes uniformisées n‘existent pas encore. Le manque de normes établies signifie aussi qu‘il n‘existe pas une méthode standardisée pour calculer la santé d'une batterie (SoH).Le point de départ se situe dans l‘autonomie du véhicule électrique.L‘État de Santé (SoH) de la voiture électrique permet d'par le véhicule électrique.La détermination de l'État de Santé (SoH) sur la base de l‘autonomie pourrait reposer sur le calcul suivant : « Autonomie actuelle » (correspondant à l‘état actuel de la batterie de traction) divisée par « Autonomie à l´état neuf » (correspondant à l'autonomie WLTP combinée prévue dans la fiche technique) ; le résultat étant ensuite exprimé en pourcentage.L‘État de Santé (SoH) de la batterie d'une voiture électrique neuve est de 100%.Le talon d'Achille de la voiture électrique est la batterie de traction.. Cela se traduit au quotidien paretUne batterie haute tension doit être vérifiée régulièrement. Un test de la batterie d'un véhicule électrique peut contribuer à identifier les erreurs dans la recharge, le stationnement et l´utilisation d'un véhicule électrique.- Le branchement fréquent à des bornes de recharges rapides contribue à endommager la batterie;- Le fait de recharger au maximum contribue à endommager la batterie ;- Le fait de laisser la batterie se décharger complètement trop souvent ;- Le fait de laisser la batterie dans un état de décharge excessive est nocif ;- Les petites batteries tendent à se détériorer plus vite, car leur faible capacité implique un plus grand nombre de cycles de charge.De plus, certains types de batteries peuvent se dégrader plus rapidement que d'autres.La durée de vie des batteries lithium ion qui équipent la majorité des voitures électriques est de. Selon la durée d'autonomie et la fréquence d'utilisation de la batterie, cela représenteLa batterie d'une voiture électrique en fin de vie présentera un: Aviloo Battery Diagnostics