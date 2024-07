La production en masse des cellules de batteries lithium-métal à électrolyte solide en perspective

La plateforme technologique QuantumScape est basée sur l'innovation majeure de l'entreprise : l'électrolyte solide en céramique jouant le rôle de séparateur. Grâce à elle, la batterie peut être équipée d'une anode en lithium pur, ce qui permet une densité de puissance et d'énergie élevée et une recharge plus rapide, le tout à un haut niveau de sécurité.PowerCo, la société du groupe Volkswagen Group dédiée aux batteries et QuantumScape ont annoncé avoir signé un accord afin de lancer la production à grande échelle de la technologie de, également appelée. Sous réserve d'une évolution technique satisfaisante et du paiement de redevances, QuantumScape octroiera à PowerCo la licence qui lui permettra de produire en masse des cellules de batteries basées sur la plateforme technologique QuantumScape.La technologie QuantumScape va permettre la production à grande échelle de batteries à électrolyte solide par PowerCo afin d'être intégrées à une gamme de véhicules électriques du groupe Volkswagen.Cette licence non exclusive permettra à PowerCo de produire jusqu'à 40 GWh par an grâce à la technologie QuantumScape, avec la possibilité de porter cette production jusqu'à 80 GWh par an.Environ un million de véhicules électriques du groupe Volkswagen pourront être équipés de batteries lithium-métal à semi-conducteurs chaque année.« L'objectif de ce partenariat est de proposer à nos clients les cellules de batteries les plus durables et les plus innovantes du marché », déclare Frank Blome, CEO de PowerCo. « Nous collaborons avec QuantumScape et testons des cellules prototypes depuis un certain nombre d'années, et il nous tarde de produire en série cette technologie d'avenir. La technologie QuantumScape s'apprête à entrer dans une phase essentielle au cours de laquelle l'expertise, les ressources et le réseau de production mondial de PowerCo contribueront à l'intégrer à un processus de production à l'échelle industrielle. »« Les véhicules électriques constituent l'avenir de la mobilité, et grâce à cet accord avec QuantumScape, Volkswagen Group assure à son parc mondial un accès à cette technologie de batterie révolutionnaire pour les années à venir », explique Thomas Schmall, membre du Directoire de Volkswagen Group chargé de la technologie. « Nous sommes déterminés à faire évoluer le secteur afin d'ériger nos véhicules électriques en véritables références d'excellence et de durabilité. »« Cet accord constitue une avancée majeure dans notre stratégie à long terme pour déployer la technologie de batterie lithium-métal à semi-conducteurs sur le marché mondial », ajoute Siva Sivaram, CEO et président de QuantumScape. « En combinant notre technologie de pointe avec l'expertise de PowerCo en fabrication et en production de masse, cet accord pose les jalons d'une approche opérationnelle nécessitant peu de capitaux et nous place à l'avant-garde du stockage d'énergie. La collaboration étroite avec PowerCo, notre premier client, nous aidera à accélérer la commercialisation et l'adoption de ces batteries révolutionnaires. »