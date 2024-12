La technologie des batteries lithium-soufre devrait coûter moins de la moitié du prix des batteries lithium-ion

La technologie desdestinées aux véhicules électriques offre unerévolutionnaire, tout en offrant unecomparable à celle des batteries lithium-ion actuelles.Pour les constructeurs, cela pourrait signifier unoffrant la même énergie utilisable que les batteries lithium-ion actuelles, tout en permettant une autonomie plus étendue, une meilleure maniabilité et des performances de haut niveau.Cette technologie pourrait également, rendant ainsi l'expérience de conduite d'un véhicule électrique plus pratique.Enfin, les batteries lithium-soufre devraientStellantis explore les technologies de cellules et de packs de batteries innovantes.L' accord de développement conjoint de Stellantis avec Zeta Energy (une société implantée aux États-Unis spécialisée dans les batteries lithium-soufre basées sur des cathodes exclusives en carbone sulfurisé et des anodes métalliques 3D en lithium) a pour objectif de développer un pack batterie lithium-soufre beaucoup plus léger tout en conservant la même énergie utilisable.« Notre collaboration avec Zeta Energy représente une étape clé dans l'avancement de notre stratégie en matière d'électrification, alors que nous nous efforçons de proposer des véhicules propres , sûrs et abordables », a déclaré Ned Curic, Stellantis Chief Engineering and Technology Officer. « Des technologies de batteries révolutionnaires comme le lithium-soufre soutiennent l'engagement de Stellantis pour la neutralité carbone d'ici à 2038, tout en garantissant à nos clients une autonomie, des performances et un coût optimal. »« Nous sommes ravis de travailler avec Stellantis sur ce projet », a déclaré Tom Pilette, CEO de Zeta Energy. « L'association de la technologie des batteries lithium-soufre de Zeta Energy avec l'expertise inégalée de Stellantis en matière d'innovation, de fabrication et de distribution à l'échelle mondiale peut améliorer considérablement les performances et le profil de coût des véhicules électriques tout en renforçant la résilience de la chaîne d'approvisionnement pour les batteries et les véhicules électriques. »Les batteries lithium-soufre de Zeta Energy seront produites à partir de matériaux recyclés et de méthane, avec des émissions de CO2 nettement inférieures à celles de toute technologie de batterie existante.La technologie des batteries lithium-soufre de Zeta Energy est conçue pour être fabriquée au sein des technologies de gigafactories existante et s'appuiera sur une chaîne d'approvisionnement courte et nationale en Europe ou en Amérique du Nord.La collaboration de Stellantis avec Zeta Energy inclût le développement de la pré-production et la planification pour la production future.A l'achèvement du projet, les batteries lithium-soufre de Zeta Energy devraient alimenter les véhicules électriques des marques de Stellantis (Abarth, Alfa Romeo Peugeot , Ram, Vauxhall) d'ici à 2030.La technologie des batteries au lithium-soufre offre des performances supérieures à un coût inférieur à celles des batteries lithium-ion actuelles.. Les batteries lithium-soufre de Zeta Energy utilisent des matériaux recyclés, du méthane et du soufre non raffiné, un sous-produit de diverses industries, et