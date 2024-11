Le Peugeot E-3008 Long Range réalise le trajet Paris-Nice en faisant deux arrêts de recharge

Lesconstituent laen 2024.A unesur autoroute, l'd'un véhicule électrique estA cela s'ajoute, les, dont la vitesse de recharge ralentit une fois la capacité de 80% atteinte. De plus, la recharge rapide n'est pas sans conséquence sur la durabilité d'une batterie haute tension dans le temps une fois la capacité de 80% atteinte.Enfin, un conducteur raisonnable évitera de rouler avec une batterie affichant une capacité inférieure à 20% de peur de tomber en panne sur l'autoroute. Aucun conducteur de véhicule électrique n'est à l'abri d'une borne de recharge ou d'une station de recharge momentanément hors service.Résultat, un véhicule électrique affichant une autonomie WLTP de 700 km n'est capable de parcourir réellement sur autoroute qu'une distance d'environà une vitesse stabilisée de 130 km/h ((700 km x 60%) x (80% - 20%)).Autant dire que pour parcourir les 933 km qui séparent Paris de Nice, un véhicule électrique de taille intermédiaire doté d'une batterie de 80 kW environ rencontre des difficultés à ne faire que deux arrêts pour recharger la batterie haute tension. Sur une borne rapide disponible, cela équivaut à deux arrêts de 30 minutes en rechargeant la batterie de 20 à 80%, c'est-à-dire en optimisant les capacités de la batterie et de la recharge rapide.Conçu sur la plateforme STLA Medium de Stellantis, le Peugeot E-3008 230 ch/170 kW, équipé du système de propulsion électrique Long Range, affiche une autonomie homologuée en cycle WLTP de 701 km.La version 230 ch/170 kW Long Range est dotée de batteries AAC haute performance de 96,9 kWh utile produites dans la gigafactory de Billy-Berclau/Douvrin dans les Hauts-de-France.Le Peugeot E-3008 230 ch/170 kW équipé du système de propulsion électrique Long Range a démontré les capacités de la plateforme sur autoroute en(soit une distance de 933 km), contre au moins trois pour la plupart des véhicules électriques concurrents.Le trajet s'est effectué à la(130 km/h) et à une température moyenne de 20 degrés Celsius.Cette « performance », disponible uniquement sur la version Long Range de la plateforme STLA Medium, n'est pas très éloignée de celle d'un véhicule équipé d'un moteur à combustion interne qui fait des pauses pour permettre au conducteur de se reposer et de faire un plein de carburant.« Notre objectif a toujours été de concevoir des technologies qui profitent directement à nos clients, » a déclaré Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer chez Stellantis. « Avec sa grande autonomie, la plateforme STLA Medium Long Range est la solution idéale pour conduire sur de longues distances sans compromettre la praticité et l'efficacité d'un modèle électrique. Les conducteurs peuvent réaliser des trajets plus longs avec moins d'arrêts de recharge, pour allier performance et tranquillité d'esprit. »Les simulations faites par Stellantis montrent des résultats similaires pour des trajets longues distances reliant Turin à Naples (Italie) ou Prague et Brussels en Europe.La version STLA Medium 230 ch/170 kW Long Range est, à ce jour, la seule plateforme de sa catégorie capable de couvrir près de 1 000 km 130 km/h avec seulement deux arrêts de recharge.La conception de la plateforme STLA Medium « BEV-by-design » permet d'embarquer une quantité d'énergie plus importante entre les roues avec une batterie plus épaisse de 15 mm.Le Peugeot E-3008 230 Long Range apporte également des progrès sur le temps de recharge en Mode 4 qui accepte une puissance jusqu'à 160 kW sur les super chargeurs, avec 27 minutes pour passer de 20 à 80% ou 150 km en 10 minutes.Les Peugeot E-3008, Peugeot E-5008 et Opel Grandland Electric reposent sur la plateforme STLA Medium.Cinq modèles supplémentaires sont attendus d'ici fin 2026 dans la galaxie Stellantis.