Un cube de puissance constitué de batteries Lithium usagées pour recharger les véhicules électriques

Lareprésente(source : Carbone4 - Increase the accuracy of carbon footprint for Li-ion battery - Publication 05/2023).Du fait de ce poids majeur, lavise, par la prolongation de leur durée d'utilisation, à réduire l'empreinte carbone du véhicule électrique.Lorsque les batteries ne peuvent plus être utilisées pour la traction des voitures électriques , leur capacité de stockage résiduelle peut être suffisante pour d'autres applications, repoussant l'échéance du recyclage, et minimisant l'impact carbone de leur fabrication.Sur la base de batteries de réemploi d'origine Mercedes -Benz, Mob-Energy a mis au point le cube de puissance Eiko, une solution de stockage stationnaire modulable, destinée à la recharge et à l'optimisation énergétique.Après récupération, qualification et reconditionnement, les batteries usagées, ayant fait parcourir plusieurs milliers de kilomètres à des véhicules électriques Mercedes-Benz, sont intégrées à la solution de stockage stationnaire modulable Eiko pour offrir une solution durable aux besoins de stockage énergétique et de recharge pour véhicules électriques.Le cube de puissance Eiko a été développé en 2022.Le déploiement a débuté au printemps 2023.Depuis, Mob-Energy a multiplié les installations, donnant en quelques mois, une deuxième vie à plus d'1 MWh de batteries usagées.Les clients de Mob-Energy trouvent avec Eiko une réponse à leurs problématiques d'indisponibilité de puissance, de complexité de travaux ou de délais pour le déploiement d'une infrastructure de recharge sur leurs parkings.Le cube de puissance Eiko permet d'installer facilement, en moins d'une semaine et sans génie civil, une station évolutive de 10 à 20 points de charge électrique, raccordée au réseau avec un seul câble, à faible puissance.Au cumul des premiers mois d'exploitation, les systèmes Eiko ont délivré 40 MWh d'énergie à travers la recharge de véhicules électrique, soit une restitution de 200 000 km d'autonomie, évitant 550 kW de raccordement au réseau électrique.Avec ses batteries de seconde vie d'origine Mercedes-Benz, le système Eiko n'est pas qu'une solution de recharge. C'est également un système de stockage stationnaire, favorisant la transition vers un système énergétique plus résilient et plus durable.En stockant l'énergie lorsqu'elle est disponible, la nuit par exemple, afin de la restituer lorsque la demande est plus forte, Eiko contribue à l'équilibrage de l'offre et de la demande sur le réseau électrique.En y couplant panneaux solaires ou ombrières photovoltaïques de parking, le système de stockage et de recharge permet de stocker les surplus de production et de maximiser l'autoconsommation de cette énergie renouvelable.DHL Mercedes Sprinter Copyright O.Bos279