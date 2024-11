Les batteries haute tension de véhicules électriques affichent un taux de dégradation moyen de 1,8 % par an

La question de laest au centre des discussions sur la voiture électrique . Souvent entourée de spéculations, la durée de vie des batteries des véhicules électriques a fait l'objet d'évolutions significatives ces dernières années.Une étude, réalisée en septembre 2024 par Géotab sur plus de 5 000 véhicules électriques, révèle des résultats éclairants.Le spécialiste des solutions de transport connectées Geotab a analysé, ce qui représente 1,5 million de jours de données.Cinq ans après une première enquête, des avancées notables ont été observées dans la longévité des batteries haute tension dans le cadre d'une utilisation quotidienne.L'état moyen des batteries de traction s'est amélioré de 22 % au cours des cinq dernières années (dégradation moyenne de 1,8 % en 2024 contre 2,3 % en 2019). Les résultats amènent à reconsidérer certaines idées reçues et à s'interroger sur les pratiques permettant d'optimiser la durée de vie des batteries de traction.Avec un, la grande majorité des batteries de dernière génération des véhicules électriques dureront plus longtemps que le véhicule électrique Les batteries à usage intensif ne présentent pas de taux de dégradation supérieurs.Les modèles de véhicules électriques les plus performants actuellement en vente ontLes données collectées par Geotab montrent queLes nouveaux modèles de véhicules électriques et l'amélioration de la technologie des batteries devraient conduire à une diminution du taux de dégradation des batteries dans le cadre d'usage quotidien.Laest unqui réduit de façon permanente la quantité d'énergie qu'une batterie peut stocker ou la quantité d'énergie qu'elle peut fournir. Les batteries des véhicules électriques peuvent généralement fournir plus de puissance que ce que les composants du groupe motopropulseur peuvent gérer. En conséquence, la dégradation de la puissance est rarement observable dans les véhicules électriques et seule la perte de la capacité de la batterie à stocker l'énergie compte. L'état d'une batterie de véhicule électrique est appelé l'état de santé (SOH). Les batteries commencent leur vie avec 100 % de SOH et se détériorent avec le temps. Une batterie de 60 kWh avec 90 % de SOH agirait comme une batterie de 54 kWh.Les facteurs expliquant pourquoi certains modèles de véhicules électriques se dégradent en moyenne plus rapidement que d'autres sont la chimie de la batterie et la gestion thermique du bloc-batterie.Les véhicules électriques utilisent principalement des batteries lithium-ion. Il existe de nombreuses variantes de compositions chimiques lithium-ion, ce qui influence la façon dont les batteries réagissent au stress.Outre la, lesdiffèrent selon les modèles de véhicules électriques. Une distinction majeure réside dans la méthode refroidissement/chauffage de la batterie (par de l'air ou par un liquide).: Géotab (étude sur la dégradation des batteries haute tension de véhicules électriques réalisée en septembre 2024)