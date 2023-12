La perte de capacité de la batterie des véhicules hybrides rechargeables au bout de 5 ans s'établit à 10 pour cent

Marque Modèle Version Année SoH Kilomètres Citroën C5 Aircross hybrid 2019 97.5 84 782 Hyundai Tucson PHEV 2022 96.87 65 500 Mercedes Classe C Hybride 2018 93.94 54 000 Peugeot 3008 hybrid 2014 95.12 98 047 Renault Captur E-tech - 9.8 kWh 2019 94.66 34 257 Toyota Prius hybride 2017 94.6 125 880

Une étude menée par MyBatteryHealth, start-up française d'analyse et de tests d'état de santé des batteries, apporte des éclaircissements significatifs surL'étude a ainsi mesurédes véhicules hybrides rechargeables.En parallèle, elle aLes batteries utilisées dans les véhicules hybrides rechargeables ont uneSi le véhicule hybride rechargeable reste inutilisé pendant un certain temps, la batterie haute tension peut se vider, ce qui peut entraîner des difficultés pour la redémarrer. Il est possible de remédier à ce problème en installant un système de sauvegarde pour prolonger la durée de vie de la batterie en cas de non-utilisation prolongée.La durée de vie du véhicule hybride rechargeable, également appelée longévité, est un facteur essentiel à considérer.MyBatteryHealth a étudié l'état de santé (SoH) des batteries des véhicules hybrides rechargeable après cinq ans d'utilisation.L'usure des batteries des véhicules hybrides rechargeables par rapport à leurs homologues entièrement électriques est légèrement moindre.Au bout de 5 ans,(soit 10 % de réduction de l'autonomie électrique).Les données dévoilent des variations significatives de l'usure des batteries entre les différents modèles de véhicules hybrides rechargeables.En analysant les modèles hybrides rechargeables de l'année 2015, les Toyota Prius PHEV affichent en moyenne un SoH de 88,5 %, tandis que les Ford Fusion Hybrid PHEV présentent un SoH de 92,3 %.Ces différences mettent en évidence la variabilité de l'usure, mais aussi de l'Une observation intéressante est que les véhicules hybrides rechargeables ont tendance à présenter des pourcentages de perte de SoH plus faibles après cinq ans d'utilisation. Cela suggère que, dans le laps de temps crucial des premières années, les batteries hybrides rechargeables maintiennent une performance plus stable par rapport aux véhicules entièrement électriques.L'observation d'un avantage pour les véhicules hybrides rechargeables en termes de pourcentage de perte du SoH (État de Santé) par rapport aux véhicules électriques peut s'expliquer par plusieurs facteurs liés à la conception et à l'utilisation des batteries dans ces deux types de véhicules.Les véhicules hybrides rechargeables utilisent généralement des batteries de traction moins sollicitées en termes de décharge profonde. Ils peuvent fonctionner sur leur moteur thermique une grande partie du temps, ce qui signifie que les batteries peuvent être utilisées dans une plage de charge plus stable, prolongeant potentiellement leur durée de vie.Les systèmes hybrides rechargeables ont des stratégies de gestion de charge sophistiquées qui minimisent la décharge profonde et la surcharge de la batterie haute tension. Ces pratiques aident à réduire le stress sur la batterie, contribuant ainsi à une usure moindre.Certains véhicules hybrides rechargeables intègrent des systèmes de refroidissement liquide pour maintenir les batteries haute tension à des températures optimales. Des températures de fonctionnement stables peuvent contribuer à préserver la capacité des batteries au fil du temps.Les propriétaires de véhicules hybrides rechargeables peuvent adopter des habitudes de conduite plus diversifiées.Certains conducteurs peuvent utiliser principalement le moteur à essence pour les trajets courts, tandis que d'autres peuvent effectuer des trajets plus longs en mode hybride. Cette variabilité dans l'utilisation peut influencer l'usure de la batterie de traction.L'étude explore également les facteurs qui influencent l'usure des batteries des véhicules hybrides rechargeables.Toutes les batteries au lithium-ion ne se ressemblent pas. Les différences dans la composition des cathodes et d'autres facteurs peuvent avoir un impact sur la durée de vie de la batterie. L'étude de MyBatteryHealth fait également ressortir que les batteries LFP (phosphate de fer lithium) présentent souvent une rétention de capacité à 100 % plus longue que les batteries NMC (nickel, manganèse, cobalt), ce qui peut contribuer à une durée de vie prolongée de la batterie. Il est courant de constater une perte de 5 % d'usure la première année, les batteries LFP de dernière génération repoussent le début de cette usure.Les “buffers” à l'intérieur de la batterie, qui sont des zones inutilisées conçues pour éviter la surcharge ou la décharge excessive, peuvent influencer la durée de vie de la batterie.L'utilisation fréquente de chargeurs rapides peut accélérer la dégradation de la batterie.Les températures extrêmes, tant chaudes que froides, peuvent avoir un impact sur la performance de la batterie.Les véhicules équipés de systèmes de refroidissement liquide pour leurs batteries semblent mieux résister.: MyBatteryHealthLes données utilisées dans cette étude sont issues des tests effectués par les clients de l'application MyBatteryHealth depuis 2022. Cette approche est basée sur des tests réels effectués sur une large gamme de véhicules électriques.Les données ont ensuite été traitées de manière anonyme.Les numéros de série des véhicules n'ont pas été collectés.Les informations conservées incluent la marque, le modèle, l'année et l'état de santé (SoH) de la batterie.L'IA a analysé les données pour tirer des conclusions significatives.L'équipe de recherche, composée d'experts en batterie, d'ingénieurs en mobilité électrique et d'analystes de données, a procédé à une revue approfondie pour assurer la précision des méthodologies.