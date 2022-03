Les batteries de la Jaguar I-Pace réutilisées en station de charge zéro émission portable

Une station de charge zéro émission portable grâce à la seconde vie des batteries de la Jaguar I-Pace

Jaguar donne unede la Jaguar i-Pace électrique.Jaguar s'est associé à Pramac, leader mondial dans le secteur de l'énergie, pour développerde la Jaguar I-Pace électrique.Le système de stockage d'énergie portable zéro émission, alimenté par les batteries de seconde vie de la Jaguar I-Pace électrique, estBaptisé système de stockage d'énergie (ESS), la technologie de Pramac (qui inclut les cellules lithium-ion des batteries de la Jaguar I-Pace électriqueprovenant des prototypes et des véhicules d' essais techniques)Les batteries de la Jaguar I-Pace électrique peuvent être déployées dans de multiples situations de manque d'énergie lorsque l'état de santé de la batterie tombe en dessous des exigences draconiennes imposées au véhicule électrique Le système de stockage d'énergie portable zéro émission le plus avancé dispose d'une capacité allant jusqu'à 125 kWh. Cela permet de recharger complètement le SUV électrique Jaguar ou pour alimenter une résidence familiale standard pendant une semaine.Pramac réutilise directement jusqu'à 85% de la batterie fournie par Jaguar dans la station de charge, y compris les modules et le câblage.Les matériaux restants sont recyclés dans la chaîne d'approvisionnement.Chargé par des panneaux solaires, l'unité de stockage est une solution autonome qui se composeDisponibles à la location, les modules de stockage d'énergie portables sont équipés de connecteurs pour véhicules électriques de type 2. Ils affichent une puissance nominale allant jusqu'à 22kW AC et permettent de recharger des véhicules électriques.