Les modules de batterie Audi e-tron permettent d'électrifier les vélos-taxis en Inde

Une seconde vie dans les vélos-taxis électriques en Inde pour les batteries des véhicules électriques Audi e-tron

La start-up germano-indienne Nunam met trois vélos-taxis électriques sur les routes en Inde.Ils sont alimentés par desprovenant des véhicules de la flotte d' essai Audi e-tron.L'objectif du projet est d' explorer Le projet vise également à renforcer les possibilités d'emploi pour les femmes, notamment en Inde : Elles recevront les e-vélos pour transporter leurs marchandises.La start-up à but non lucratif, basée à Berlin et Bangalore, est financée par la fondation environnementale Audi . Nunam a développé les trois prototypes en collaboration avec l'équipe de formation du site Audi de Neckarsulm, qui bénéficie à son tour d'un échange interculturel intensif. Il s'agit du premier projet conjoint entre Audi et la fondation environnementale Audi, en plus de Nunam.Les e-vélos électriques alimentés par des batteries de seconde vie devraient circuler pour la première fois en Inde dans le cadre d'un projet pilote au début de l'année 2023. Ils seront alors mis à la disposition d'une organisation à but non lucratif.Les femmes, en particulier, pourront utiliser ces vélos-taxis entièrement électriques pour transporter leurs marchandises jusqu'au marché afin de les vendre, le tout sans intermédiaire.Les e-vélos sont alimentés par des modules de batterie usagés qui ont passé leur première vie dans une Audi e-tron."Les anciennes batteries sont encore extrêmement puissantes", explique Prodip Chatterjee, cofondateur de Nunam. "Lorsqu'elles sont utilisées de manière appropriée, les batteries de seconde vie peuvent avoir un impact énorme, en aidant les personnes dans des situations de vie difficiles à gagner un revenu et à acquérir une indépendance économique, le tout de manière durable."L'objectif premier de la start-up est de développer des, ce qui permet à la fois de prolonger leur durée de vie et d'utiliser les ressources plus efficacement."Les batteries de voiture sont conçues pour durer toute la vie de la voiture. Mais même après leur utilisation initiale dans un véhicule, elles gardent encore une grande partie de leur puissance", explique M. Chatterjee. "Pour les véhicules ayant des besoins moindres en termes d'autonomie et de puissance, ainsi qu'un poids total plus faible, elles sont extrêmement prometteuses. Dans notre projet de recyclage, nous réutilisons des batteries de voitures électriques dans des vélos-taxis électriques ; on pourrait appeler cela la mobilité électrique "légère". De cette manière, nous essayons de déterminer quelle puissance les batteries peuvent encore fournir dans ce cas d'utilisation.""Les vélos-taxis électriques présentent une éco-efficacité idéale", déclare M. Chatterjee. Grâce à une batterie à haute densité énergétique et au poids relativement faible du véhicule, le moteur électrique n'a pas besoin d'être particulièrement puissant, puisque les conducteurs de « tuk-tuk » en Inde ne se déplacent ni vite ni loin. Si les vélos-taxis électriques ne sont pas rares sur les routes du sous-continent Indien aujourd'hui, ils fonctionnent souvent avec des batteries au plomb, qui ont une durée de vie relativement courte et ne sont souvent pas recyclées correctement.Dans le même temps, les conducteurs de vélos-taxis électriques rechargent les batteries de leurs véhicules principalement avec l'électricité du réseau public, qui comporte une forte proportion d'électricité produite à partir de charbon en Inde.Nunam a une solution à ce problème : Les e-vélos électriques se rechargent à l'aide de l'énergie fournie par les stations de recharge solaires. Des panneaux solaires sont situés sur les toits des partenaires locaux. Pendant la journée, la lumière du soleil charge une batterie e-tron, qui fait office d'unité de stockage tampon. Et le soir, l'énergie est transmise aux vélos. Grâce à cette approche, la conduite locale est largement exempte de carbone. Les vélos-taxis électriques peuvent être utilisés tout au long de la journée, tout en étant rechargés en électricité renouvelable le soir et la nuit. En Inde, où le soleil brille toute l'année, l'installation de panneaux solaires sur les toits est une évidence."Des initiatives comme celle de Nunam sont nécessaires pour trouver de nouveaux cas d'utilisation des déchets électroniques. Pas seulement en Inde, mais dans le monde entier. Nunam partage donc ses connaissances pour motiver davantage d'initiatives visant à développer des produits avec des composants de seconde vie qui peuvent faire avancer la révolution éco-sociale", déclare Rüdiger Recknagel, directeur de la Fondation Environnementale Audi. La fondation finance Nunam depuis 2019.Après que la batterie a passé sa première vie dans une Audi e-tron et sa deuxième dans un e-vélo, elle n'a pas nécessairement atteint la fin de son cycle de vie.Dans une troisième étape, l'énergie restante des batteries pourrait être utilisée pour des applications stationnaires telles que l'éclairage LED. "Nous voulons tirer tout le parti possible de chaque batterie avant de la recycler", explique le cofondateur Prodip Chatterjee.À long terme, la mobilité électrique et l'énergie solaire peuvent contribuer à réduire la dépendance de l'Inde à l'égard des combustibles fossiles comme le charbon, à réduire l'énorme volume d'émissions de gaz d'échappement sur les routes indiennes et à fournir à la population une alimentation électrique fiable.