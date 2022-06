Le prototype Mercedes Vision EQXX parcourt 1 202 km avec une seule charge de batterie

Le prototype Mercedes-Benz Vision EQXX réalise une consommation moyenne de 8,3 kWh aux 100 km lors d'un road trip estival de 1 202 km entre Stuttgart et Silverstone

Ledémontre son autonomie et son efficacité en conduite réelle.Le Vision EQXX électrique de Mercedes-Benz bat son propre record d'efficience d'efficience en conduite réelle lors d'un road trip estival deentre Stuttgart (Allemagne) et Silverstone (Royaume-Uni) avec une seule charge de batterie.Après avoir négocié la fermeture d'une autoroute et une déviation délicate près de Stuttgart, le Vision EQXX a traversé la frontière française près de Strasbourg, puis a traversé le nord de la France à la vitesse autorisée sur autoroute jusqu'à Calais, où il a pris l'Eurotunnel.Poursuivant son voyage au Royaume-Uni, il a emprunté la M25 autour de Londres et s'est arrêté à Brackley.Le Vision EQXX s'est ensuite rendu à Silverstone.Le pilote Néerlandais Nyck de Vries, qui court pour l'équipe de Formule E de Mercedes-EQ, a choisi de ne pas ménager le prototype de recherche, l'amenantsur le circuit britannique. Profitant de l'occasion, il a effectué, utilisant la dernière recharge sur la voie des stands."Le Vision EQXX a été un véritable plaisir à conduire. Je sais de quoi cette équipe est capable, et c'était un véritable honneur de conduire une voiture aussi étonnante sur un circuit tout aussi historique ", déclare de Vries, ajoutant avec un sourire : "Et je peux vous dire que l'intérieur est définitivement beaucoup plus luxueux que le cockpit d'une voiture de Formule E".Tout au long du voyage, le Vision EQXX a profité de son système de gestion thermique pour atteindre une consommation moyenne deface à unet desEn plus de prouver l'efficacité des technologies d'efficacité électrique de Mercedes-Benz selon un large éventail de scénarios de circulation réels, les trajets longue distance du Vision EQXX sur les routes publiques fournissent aux experts en R&D des données pour le programme de développement en cours.Les principaux défis de ce voyage étaient des, associées à une densité de trafic accrue autour de Stuttgart et dans le sud-est de l'Angleterre.Le Vision EQXX a gardé la tête froide tout au long du voyage grâce à son système de gestion thermique. L'efficacité de l'unité d'entraînement électrique signifie qu'elle ne génère qu'un minimum de chaleur résiduelle.Cela permet de maintenir le système de gestion thermique extrêmement petit et léger.L'interaction des obturateurs, des vannes et des pompes de refroidissement permet à l'unité d'entraînement électrique de maintenir l'équilibre thermique le plus efficace pour un coût énergétique minimal. Il comprend une combinaison de gestion innovante du flux d'air et une plaque de refroidissement installée dans le plancher du véhicule, ce qui lui permet de tirer parti de l'air circulant le long du dessous du Vision EQXX. C'est le moyen le plus efficace d'un point de vue aérodynamique de maintenir le groupe motopropulseur électrique froid dans des conditions normales, permettant une augmentation de l'autonomie d'environ deux pour cent dans un mode plus aérodynamique.Les températures ambiantes élevées et le trafic autoroutier discontinu ont nécessité le refroidissement du groupe motopropulseur électrique et de l'habitacle. Cependant, le système de refroidissement à la demande a tout supporté, sans impact significatif sur l'autonomie.Ladu Vision EQXX s'est avérée efficace pour maintenir la température de l'habitacle au frais dans la chaleur de l'été.Pendant les, la climatisation a fonctionné pendant un peu plus de huit heures, tout en ayant un impact négatif minime sur la consommation énergétique globale.La vitesse moyenne de ce road trip estival de 1 202 km est deavec des pointes à 140 km/h sur circuit."Le voyage continue - encore plus loin, encore plus efficace ! Une fois de plus, le Vision EQXX a prouvé qu'il pouvait facilement couvrir plus de 1 000 km avec une seule charge de batterie, cette fois-ci dans des conditions réelles totalement différentes. Alors que Mercedes-Benz évolue vers le tout-électrique d'ici 2030, partout où les conditions du marché le permettent, il est important de montrer au monde ce qui peut être réalisé en termes réels en combinant une technologie de pointe, le travail d'équipe et la détermination ", déclare Markus Schäfer, membre du Conseil d'Administration Mercedes-Benz Group AG, Directeur de la Technologie responsable du Développement et de l'Approvisionnement.Le prototype de recherche Vision EQXX est la Mercedes la plus efficiente jamais construite.