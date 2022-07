Les différentes étapes de l'assemblage d'une batterie de véhicule électrique

La batterie est un composant essentiel de la voiture électrique

Chargée deLes batteries sont constituées dequi sont regroupées en différents modules afin d'assurer le flux d'énergie de la manière la plus efficace possible.Li, Ni, Mn et Co. Le lithium, le nickel, le manganèse et le cobalt. Ce sont les quatre minéraux clés qui constituent le cœur de la voiture électrique. "Après avoir été extraits, ils sont traités chimiquement pour obtenir la matière active dont les réactions permettent de stocker et de délivrer de l'énergie", explique Francesc Sabaté, responsable du Test Center Energy (TCE), le centre de recherche et développement de Seat entièrement dédié aux batteries. Le matériau actif est ensuite utilisé pour créer les électrodes qui sont encapsulées dans les cellules, c'est-à-dire les éléments qui stockent l'énergie.. "Les cellules constituent les unités minimales de stockage de l'énergie", explique Francesc Sabaté. L'électrode positive (anode) et l'électrode négative (cathode) sont regroupées avec un séparateur qui empêche tout contact entre elles. Ces électrodes sont chargées de transférer l'énergie : "chaque cellule a une tension électrique de 3,7 volts." C'est l'équivalent de l'énergie qui est nécessaire pour alimenter une lampe torche à LED. Environ 400 volts sont requis pour faire rouler une voiture électrique, et donc près de 300 cellules qui doivent être connectées en série.. Pour interconnecter les cellules, elles sont rassemblées en groupes de modules, qui à leur tout forment un paquet qui constitue la batterie. Des connecteurs sont disposés entre les modules pour assurer le flux d'énergie ainsi que leur communication avec le BMCe (l'unité de contrôle électronique du véhicule) et les CMC (les cartes électroniques qui contrôlent l'état des différentes cellules). "Il ne nous reste plus qu'à ajouter le système de refroidissement et le boîtier et la batterie est prête à être installée dans le véhicule", explique l'ingénieur.. Pour garantir la qualité et les performances des batteries, celles-ci doivent être testées pour résister à toutes les conditions. C'est l'une des missions du Test Center Energy, le centre d' essai de Seat dans lequel sont effectués jusqu'à 6 000 tests complets de systèmes haute tension chaque année. Les batteries sont ainsi soumises à une moyenne de 17 500 heures de tests et de simulations. Ces derniers comprennent par exemple des essais climatiques avec une différence de température de 80 °C. L'installation de 1 500 mètres carrés fonctionne 24 heures sur 24, sept jours sur sept. "Nous poussons les batteries à leur limite pour garantir des performances optimales en toutes circonstances", conclut Francesc Sabaté.