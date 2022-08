Cinq questions clefs sur les batteries de véhicules électrifiés (hybrides et électriques)

Lessont partout : dans les consoles de jeux vidéo portables, dans les ordinateurs portables, dans les tablettes, dans les Smartphones, mais aussi dans les voitures hybrides , dans les voitures électriques , dans les scooters électriques et dans les vélos à assistance électrique.Alors qu'elles sont(hybrides et électriques), lessont encore méconnues pour de nombreux utilisateurs.Un expert du laboratoire de recherche dédié aux batteries de Seat (Test Center Energy) répond aux cinq questions les plus importantes relatives aux batteries haute tension utilisées dans l»automobile.C'est l'un des principaux composants des véhicules électriques et hybrides, raison pour laquelle de nombreux utilisateurs ont des questions sur leur fonctionnement.Pour répondre à ces interrogations, un expert du centre de recherche et de développement dédié aux batteries de Seat (du Test Center Energy) répond à cinq questions clés sur cet équipement."La technologie que nous utilisons au sein du Groupe Volkswagen est basée sur le lithium-ion, et plus précisément sur la combinaison chimique du nickel, du manganèse et du cobalt, d'où l'appellation NMC", explique Francesc Sabaté, responsable du Test Center Energy (TCE). Ces éléments forment des cellules qui représentent les unités minimales de stockage d'énergie, et qui facilitent la charge. "Les cellules sont regroupées en modules qui, avec l'électronique de contrôle, le système de refroidissement et les boîtiers, composent la batterie complète qui est fin prête à être montée dans le véhicule" ajoute Francesc Sabaté.La réponse réside dans leurs capacités de stockage qui sont différentes. "En l'absence de moteur thermique contrairement à une hybride , la batterie d'un véhicule électrique doit offrir une capacité plus importante de sorte à parcourir la même distance", explique l'ingénieur. Cela se traduit par un nombre de cellules plus important: "La batterie d'un véhicule hybride compte une centaine de cellules environ, tandis qu'on en dénombre quelque 300 dans celle d'un véhicule électrique.""Cela dépend de l'utilisation qui est faîte de la voiture : sa fréquence d'utilisation, les températures auxquelles elle est exposée et le nombre de cycles de charge", répond Francesc Sabaté. Et il ajoute : "En ce qui concerne nos véhicules, grâce aux tests intensifs auxquels nous soumettons les batteries, nous garantissons un minimum de 160 000 kilomètres ou une durée de vie de 8 ans." Ces tests sont notamment réalisés dans des conditions climatiques extrêmes, et avec des modes d'utilisation qui poussent continuellement les batteries à leurs limites.Il est essentiel de maintenir le véhicule dans le meilleur état possible : "Il est conseillé de minimiser le nombre de charges rapides, car cela permet d'éviter que la température de la batterie soit trop élevée", explique-t-il. "Maintenir un niveau de charge compris entre 40 et 80 % permet également de prolonger la durée de vie de la batterie au-delà des critères minimaux de garantie", ajoute l'ingénieur de Seat.Lorsque les véhicules électriques ont atteint 160 000 km ou après 8 ans, la batterie affiche encore une capacité de 80 % environ. "Cela signifie que nous constatons une réduction de l'autonomie de la voiture lors de son utilisation quotidienne et, par conséquent, de la distance que nous pouvons parcourir sur une seule charge", explique Francesc Sabaté. "Mais cela ne veut pas dire que la batterie n'ait plus aucune utilité, car ces 80 % de capacité peuvent être utilisés dans d'autres applications qui nécessitent moins de puissance, comme le stockage d'énergie statique." Grâce à ce nouvel usage, une vieille batterie peut être réutilisée afin de prolonger sa durée de vie.