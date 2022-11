Un système de stockage d'énergie « large spectre » construit à partir de batteries de véhicules électrifiés

Jera et Toyota ont débuté en 2018 des travaux visant la mise au point de technologies de(batteries lithium-ion, batteries nickel-hydrure métallique, batteries plomb-acide), qui ont abouti à un système de stockage d'énergie large spectre relié au réseau électrique.Leest construit à partir deLe système de stockage de Toyota est doté d'une, laquelle permet la, et ce,La fonction « large spectre », mise au point par Toyota, repose sur un dispositif(dérivation) en quelques microsecondes grâce à des batteries reliées en série.En outre, la fonction « large spectre » permet également d'provenant directement des batteries, tandis que(PCS).Le système contribue à réduire les coûts et àobservée lors de la conversion du courant alternatif en courant continu par un PCS, avec pour objectif d'utiliser l'énergie électrique de manière plus efficace.La demande de batteries de stockage devrait augmenter à l'avenir en raison du besoin d'outils de stabilisation de l'alimentation électrique permettant le développement des énergies renouvelables.La disponibilité limitée des matériaux entrant dans la composition des batteries, parmi lesquels le cobalt et le lithium, se traduit par la nécessité de la réutilisation des batteries usagées des véhicules électrifiés en tant que batteries de stockage.Le système vise à exploiter des batteries de stockage d'énergie de réseau pour des opérations de décharge et de recharge, lesdites batteries étant reliées au système de distribution d'électricité de Chubu Electric Power Grid à partir d'une installation située à la centrale thermique de Jera à Yokkaichi.Jera et Toyota se sont fixés pour objectif de fournir environ 100 000 kWh d'électricité à l'horizon 2025, ce qui permettra de réduire le coût global du système de stockage d'énergie et de contribuer à la baisse des émissions de CO2