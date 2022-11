La durée de vie d'une batterie haute tension d'une voiture électrique estimée à 10 ans

Laest le cœur du véhicule. Elle constitue une part très importante du prix du véhicule électrique . La batterie représente à elle seule de, soit plus d'un tiers du prix du véhicule électrique neuf.Dans le même temps,Actuellement, la durée de vie est de la batterie haute tension est, ce qui correspond à peu près à laà la batterie (8 ans) proposée par la plupart des constructeurs automobiles , donc des fabricants de batteries haute tension.Elle se dégrade égalementUne batterie haute tension c'est de l'et de l'électronique et l'électrochimie s'abime avec le temps.S'il y a des cas ou la batterie ne s'abime pas, les contre exemples existent également avec des batteries qui se dégradent avec le temps jusqu'à. C'est à direLes industriels savent aujourd'hui que des problèmes sérieux vont affecter les batteries de véhicules électriques après 10 ans d'utilisation.La durée de vie limitée dans le temps de la batterie (10 ans)qui est supérieure à 15 ans.Une batterie c'est de la haute tension. C'est dangereux car mortelle. Cela nécessite une qualification haute tension.Une batterie c'est volumineux (1 à 2 m2), c'est lourd (de 300 à 700 kg), et cela nécessite un outillage de levage spécifique.Il n'est pas acquis que le remplacement de la batterie haute tension en fin de vie, lorsqu'il est techniquement possible, se fasse dans un atelier après-vente automobile de proximité.Le(de 10 à 30 000 euros) en après-vente peut représenter un cauchemar économique pour le propriétaire d'une voiture électrique.Laconstituent un enjeu écologique et économique majeur pour le développement de la mobilité. C'est aussi celui dont il est le moins question.Pour une question d'écologie mais aussi de préservation du pouvoir d'achat des automobilistes, il est indispensable d'agir pour la durabilité et la réparabilité des composants des véhicules électriques.Dans le cas contraire, cela serait totalement antinomique avec le principe de développement durable qui amène à imposer la technologie du véhicule électrique.. C'est notamment le cas. Dans ce cas, la batterie haute tension n'est pas réparable.Certaines batteries haute tension en fin de vie automobile ne sont pas réparables car, imposant soit le changement pur et simple de la batterie haute tension, soit le remplacement du véhicule électrique.Certains constructeurs chinois proposent(moteur, réducteur, onduleur, transformateur, chargeur, BMS…) dans un seul boitier, imposant de tout changer en cas de batterie haute tension en fin de vie automobile.La réparation des batteries de véhicules électriques représente un enjeu économique et écologique qui aura nécessairement une influence sur l'acceptabilité des automobilistes vis à vis de l'électromobilité (préservation du budget des familles et écologie).A ce jour, les travaux préparatoires de l'industrie automobile pour la réparation des batteries de véhicules électriques sont « en cours », ce qui signifie qu'à l'instant T, les solutions « industrialisées » de réparation de batteries n'existent pas.Pourtant, les premiers véhicules électriques ( Nissan Leaf et Renault Zoé ) sont commercialisés depuis plus de 10 ans, ce qui signifie qu'en l'espace de 10 ans, la réparation des batteries de véhicules électriques est restée au stade de réflexion et de travaux préparatoires.Sur les premiers véhicules électriques, les constructeurs automobiles achetaient les batteries haute tension à des producteurs de batteries, peu concernés par les problématiques de réparabilité.Certains constructeurs sont en train d'internaliser la conception et la production de batteries haute tension.« Face à l'arrivée et la montée en puissance de l'électromobilité, l'après-vente automobile doit se réinventer pour permettre aux acteurs (distributeurs de pièces, réparateurs, experts en automobile…) de répondre aux vrais besoins des consommateurs (proximité, offre de services, concurrence, réparabilité…) » précise Laurent Hecquet Directeur général du MAP. « Mais pour cela les constructeurs d'automobiles et les équipementiers doivent avant tout penser durabilité, prix et recyclage lors de la conception des véhicules qu'ils proposent, faute de quoi l'acceptabilité sociale risque de ne pas-être au rendez-vous. »: Observatoire des experts de la mobilité MAPPrécision de l'auteur, l'Observatoire des experts de la mobilité MAP considère que la durée de vie d'une batterie haute tension de voiture électrique est de 8 ans.