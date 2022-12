La batterie hautes performances AMG 400 volts assure le refroidissement direct des cellules

La(HPB, High Performance Battery) de la Mercedes -AMG S 63 E Performance offre une capacité de 13,1 kWh.La batterie AMG hautes performances associe une puissance élevée, pouvant être appelée fréquemment à la suite, à un poids réduit afin d'augmenter les performances globales du véhicule. S'y ajoutent l'absorption rapide d'énergie et la densité de puissance élevée.L'accumulateur d'énergie lithium-ion fournit 70 kW de puissance mécanique continue et 140 kW de puissance mécanique de pointe (pendant dix secondes) au moteur électrique.La recharge externe s'effectue via le chargeur embarqué de 3,7 kW en courant alternatif, sur une borne de recharge, une Wallbox ou une prise domestique.La batterie est conçue pour produire et absorber rapidement de l'énergie, et non pour avoir la plus grande autonomie possible.L'autonomie électrique de 33 kilomètres permet tout juste un court trajet silencieux en mode électrique depuis une zone résidentielle.La base des performances de la batterie AMG 400 volts est leUn liquide de refroidissement, basé sur un liquide non conducteur d'électricité, baigne les 1 200 cellules et les refroidit individuellement.Toute batterie haute tension a besoin d'uneSi l'accumulateur d'énergie est trop froid ou trop chaud, il perd parfois sensiblement de sa puissance ou doit être régulé à la baisse pour ne pas être endommagé par des degrés de chaleur trop élevés.Une régulation uniforme de la température de la batterie a une influence décisive sur ses performances, sa durée de vie et sa sécurité.Les systèmes de refroidissement traditionnels, qui utilisent uniquement de l'air ou refroidissent indirectement tout le pack de batteries avec de l'eau, atteignent rapidement leurs limites. Si la gestion thermique ne remplit pas sa fonction de manière optimale, il y a un risque de vieillissement prématuré de la batterie.AMG a développé des. Environ, en passant devant chaque cellule, à l'aide d'une pompe électrique spécialement conçue. Le liquide de refroidissement passe également par un échangeur de chaleur huile/eau placé directement sur la batterie. Celui-ci évacue la chaleur vers l'un des deux circuits basse température du véhicule. De là, la chaleur est transmise au radiateur basse température à l'avant du véhicule, qui la diffuse dans l'air ambiant. Le système vise à garantir une répartition uniforme de la chaleur dans la batterie.La batterie opère, quelle que soit la fréquence à laquelle elle est chargée ou déchargée. Il est possible de dépasser la température moyenne si la conduite est forcée. Les mécanismes de protection sont réglés de manière à ce que la puissance maximale puisse être prélevée sur la batterie, pour ensuite abaisser le niveau de température grâce au refroidissement direct.En cas de forte charge, avec de fréquentes accélérations (la batterie est déchargée) et décélérations (la batterie est chargée), l'accumulateur d'énergie AMG hautes performances conserve sa capacité.Le refroidissement direct permet d'utiliser des cellules à très haute densité de puissance. Grâce à cette solution, le système de batterie est léger et compact. Les barres conductrices , économes en matériau, contribuent à la légèreté du véhicule.