La batterie lithium-ion de 108,4 kWh de la Mercedes EQS bénéficie d'une garantie de 10 ans

La Mercedes EQS Berline est équipée d'uneet des cellules de type « pouch » ou « hardcase ».Le système de batterie pour l'EQS est basé sur uneEn ce qui concerne la chimie des cellules de batteries, la matière active optimisée se compose de. Cela permet de ramener laGrâce à sa capacité de 108 ,4 kWh, il est possible de fournir suffisamment d'énergie pour uneselon la norme WLTP sur l'EQS Berline 450 plus (Puissance nominale maximum : 245 kW / 333 ch).Le développement des batteries est un facteur essentiel dans la stratégie d'électrification de Mercedes-Benz.Laet contribue de manière décisive à l'autonomie et aux caractéristiques de conduite du véhicule électrique La batterie est intégrée dans la gestion thermique intelligente de l'EQS. Si la navigation avec Electric Intelligence est activée, la batterie est préchauffée ou refroidie selon les besoins pendant la conduite afin d'atteindre la température optimale pour une recharge efficiente au point de charge. Le champ de température souhaité pour la batterie est obtenu à l'aide du circuit de refroidissement et d'un chauffage auxiliaire PTC (coefficient de température positif) intégré.Le logiciel de gestion de la batterie permet des mises à jour over the Air (OTA).Ainsi, la gestion de l'énergie de la batterie lithium-ion de 108,4 kWh de la Mercedes EQS Berline reste à jour.La batterie lithium-ion Mercedes-Benz répond aux exigences de Mercedes en termes de sécurité et de longévité.Mercedes-Benz décerne à sa batterie haute tension unqui en garantit les performances