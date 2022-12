Le froid diminue temporairement l'autonomie de la batterie lithium-ion de la voiture électrique

Lede la batterie lithium-ion de la voiture électrique Cette réduction temporaire de l'autonomie est en partie due au fait que le froidhaute tension.Le temps froidMais l'explication principale tient à la gestion thermique de la batterie des véhicules électriques Les véhicules électriques utilisent unpour maintenir la batterie haute tension dans une plage de température de fonctionnement optimum, réchauffant la batterie en hiver et la refroidissant en été.Recurrent Auto a testé les effets sur l'autonomie d'une température de moins 20 ° Fahrenheit / moins 30 ° Fahrenheit (moins 6 ° Celsius / moins 1 ° Celsius) sur plusieurs véhicules électriques populaires sur le marché automobile américain et a constaté que la température négative seule peut réduire l'autonomie de 10 à 12 % par rapport à une température ambiante de 21 ° Celsius (70 ° Fahrenheit ).De son côté, l'utilisation de la climatisation dans le véhicule électrique peut amplifier la perte d'autonomie à 40 %.L'étude américaine de Recurrent Auto est basée sur les données réelles relevées de 7 000 voitures électriques La perte d'autonomie hivernale temporaire vient du système de chauffage du véhicule électrique.L'énergie électrique nécessaire au chauffage et au refroidissement de la voiture électrique provient de la batterie haute tension qui propulse la voiture électrique.réduit la charge de la batterie haute tension.Une pompe à chaleur limite la perte d'autonomie hivernale temporaire du véhicule électrique.Idaho National Labs a également montré que le temps froid peut multiplier par près de trois le temps de la recharge de la batterie haute tension. Audi e-tron Premium Plus: moins 8 % BMW i3 42 kWh: moins 24 %Chevy Bolt: moins 32 % Ford Mustang Mach-E Premium AWD 99 kWh: moins 30 % Hyundai Kona : moins 19 % Jaguar i-Pace : moins 3 % Nissan Leaf Plus 62 kWh: moins 21 %Tesla Model 3 Long Range 75 kWh: moins 17 %Tesla Model S P100D: moins 19 %Tesla Model X 75D: moins 15 %Tesla Model Y Long Range AWD: moins 15 % Volkswagen e-Golf 36 kWh: moins 23 %Volkswagen ID.4: moins 30 %: Recurrent AutoVisuel : How Temperature Affects EV Range Recurrent Auto