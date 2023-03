Une avancée majeure dans la progression des batteries au graphène

L'utilisation dupour améliorer lesest au cœur des préoccupations depuis que le matériau 2D a été isolé.Dès que les premiers fabricants commerciaux de graphène ont été établis, il y a eu un flux constant d'annonces liées aux batteries, mais aucune n'est peut-être aussi importante que l'annonce en février 2023 de l'entrée d'Evonik dans le domaine grâce à son investissement dans SuperC.Le graphène a été proposé et utilisé pour de nombreux rôles dans les applications de stockage de l'énergie, allant des batteries plomb-acide aux supercondensateurs. La véritable cible du graphène, ce sont les batteries lithium-ion.Le marché des batteries lithium-ion est en plein essor.Le marché des batteries lithium-ion devrait dépasser 430 milliards de dollars américains d'ici à 2033 (prévision IDTechEx).Le marché a plusieurs applications, des outils électriques aux installations résidentielles. La part du lion sera utilisée dans le secteur automobile Le rôle du graphène dans les batteries est très varié : des entreprises ont proposé de l'utiliser comme revêtement d'un collecteur de courant ou comme réseau conducteur pour des solutions alternatives telles que le lithium-soufre. Le domaine prédominant est le rôle qu'il peut jouer soit pour permettre des anodes en silicium, soit pour améliorer les performances des électrodes lithium-ion.En février 2023, Evonik a annoncé avoir investi dans le fabricant chinois de graphène SuperC.La technologie de graphène SuperC peut "améliorer l'autonomie, la robustesse, la vitesse de charge et la durée de vie des batteries lithium-ion" et "l'ajout de graphène augmente la conductivité électrique et thermique des batteries pour une charge plus rapide et de meilleures performances globales. Les batteries deviennent également plus insensibles à la température".SuperC est un acteur de longue date dans le domaine du graphène. L'entreprise chinoise a été créée en 2011 à Dongguan, en Chine, et s'est toujours concentrée sur le stockage de l'énergie. Elle produit du graphène multicouche (FLG), et a établi une capacité de 10 000 tpa pour les pâtes d'électrodes de batteries au graphène.L'un des principaux marchés du graphène est sonLes marges correspondantes dans l'espace de stockage de l'énergie sont attrayantes.: IDTechExImage by Maria Maltseva from Pixabay