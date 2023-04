Le recyclage permet de récupérer jusqu'à 95 % des éléments chimiques d'une batterie haute tension

De plus en plus desont sur les routes. Bosch estime qu'elles représenteront environ 70 % de toutes les voitures particulières nouvellement immatriculées en Europe d'ici 2030.La transition à marche forcée vers la mobilité électrique se traduit paret deLa filiale Bosch Rexroth a mis au point des machines, des équipements et des logiciels spécifiques auLa filiale Bosch Rexroth est à l'origine de la création de « Battery Lifecycle Company », une entreprise commune composée de filiale Remondis TSR Recycling et de Rhenus Automotive, et ayant mis en service le premier système européen entièrement automatisé dédié à la décharge et au démontage des modules de batteries haute tension.« L'électromobilité ne peut exister de façon durable uniquement si les matières premières sont disponibles pour la production de batteries. Le recyclage joue ici un rôle essentiel et contribue à placer notre production sur une base durable : nous réutilisons ce que nous utilisons et nous récupérons ainsi les matières premières », déclare Stefan Hartung, président du directoire de Bosch.Les experts prédisent que d'ici 2030 l'Europe aura besoin d'une capacité de recyclage jusqu'à 420 000 tonnes métriques de matériau de batterie chaque année (source : Fraunhofer ISI, 2023).« Si nous voulons construire une économie circulaire européenne, nous devons intégrer pleinement le recyclage des produits et créer l'infrastructure nécessaire pour le faire. Bosch y apporte son expertise technique », déclare Stefan Hartung.Le nombre croissant de voitures électriques, les ressources limitées et les exigences légales croissantes en matière de recyclage, sont les défis à relever.« Ce que nous faisons aujourd'hui prépare l'avenir. Les batteries en cours d'installation dans les véhicules arriveront en fin de vie dans 10 à 15 ans. Nous devons dès à présent développer la capacité de recyclage nécessaire », déclare Steffen Haack, PDG de Bosch Rexroth.Selon l'institut Fraunhofer de recherche sur les systèmes et l'innovation, les systèmes techniques nécessaires au recyclage des batteries haute tension nécessiteront(source : Fraunhofer, 2021).Ledéveloppé par Bosch simplifie le recyclage et améliore l'efficacité et la sécurité :Le système reconnaît différentes conceptions de batterie, minimisant ainsi les risques tels que les courts-circuits et les incendies.La société Battery Lifecycle Company construit la première usine entièrement automatisée d'Europe sur son site de Magdebourg.Bosch Rexroth fournit la technologie industrielle pour le recyclage des batteries.Le site teste les batteries usagées de différents fabricants, les décharge complètement et les prépare à un broyage ultérieur.Les chariots de cette usine permettent deà une vitesse de 18 mètres par minute. Cela signifie qu'il fautLa solution automatisée de Bosch accroît significativement la vitesse du recyclage des batteries haute tension.Avec le processus manuel actuellement utilisé, la décharge complète d'une batterie haute tension peut prendre jusqu'à 24 heures.Le projet pilote d'usine de recyclage entièrement automatisée de Magdebourg est le premier à utiliser la solution de décharge brevetée de Bosch.Les modules de batterie sont désactivés chimiquement dans le cadre d'un processus fiable, garantissant un traitement ultérieur sans tension. L'énergie résiduelle des modules peut être utilisée pour faire fonctionner le système de recyclage.Le site utilisera la technologie industrielle Bosch pour la production de batteries sur site, y compris des systèmes de transfert modulaires flexibles et la plateforme de contrôle ctrlX Automation. Chaque année, le site de Battery Lifecycle Company recyclera jusqu'à 15 000 tonnes de matériaux de batterie.L'usine de recyclage industrielle doit entrer en service à l'été 2023.Bosch dispose d'années d'expérience dans le développement de technologies d'automatisation et de fabrication pour la production de batteries haute tension. Les constructeurs automobiles allemands haut de gamme et des sites de production de batteries haute tension dans le monde utilisent la technologie industrielle Bosch. Bosch élargit son portefeuille tout au long de la chaîne de valeur pour la production de batteries. L'entreprise allemande a développé du matériel et des logiciels spécialement conçus pour le recyclage des batteries haute tension.Outre les stations de décharge entièrement automatisées du module batterie, celles-ci comprennent des postes de travail ergonomiques pour l'analyse technique et le démontage des batteries, des systèmes de transfert pour le transport des batteries de différentes catégories de poids, et un logiciel pour guider les collaborateurs à travers les différentes étapes du processus.Bosch propose également une solution de suivi et de traçage pour l'état, l'origine des matériaux et le traitement des batteries.